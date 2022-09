Come e dove vedere Milan Dinamo Zagabria Streaming Grati Diretta Live Tv Sky o Dzan

La partita di Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria andrà in scena nel tardo pomeriggio del 14 settembre allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Una partita che terrà tutti con il fiato sospeso vista l'importanza dell'impegno, sia Pioli che Cacic sono riusciti a portare avanti una striscia di risultati positivi che hanno contribuito a collocare le squadre - il Milan e la Dinamo Zagabria - ai vertici dei rispettivi rispettivi: Serie A e Prima Divisione croata. Gli ospiti sono primi nel Gruppo E di Champions League grazie alla vittoria ottenuta contro il Chelsea; una partita che ha poi portato all'esonero del tecnico dei Blues Tuchel.

Nonostante il Milan sia il favorito per la vittoria, è importante non sottovalutare la Dinamo Zagabria. L'allenatore Stefano Pioli deve studiare come limitare l'attacco della Dinamo. Il compito di arginare gli attacchi di Petkovic e Orsic potrebbe essere affidato alla coppia formata da Kalulu e Tomori, supportati ai fianchi da Calabria e Theo Hernandez, tutti a difesa del portiere Mike Maignan.

Il Milan affronterà la Dinamo Zagabria nella partita della fase a gironi della Champions League il 14 settembre alle 18.45. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport sul canale satellitare 252 e su Sky Sport 4K. Inoltre, la sfida sarà trasmessa in streaming da Infinity+ previo abbonamento. I tifosi del Milan potranno seguire il risultato e l'andamento della partita a San Siro attraverso la diretta testuale ei canali social di entrambi i club. Si sconsiglia vivamente ai tifosi di utilizzare siti di streaming illegali come Hesgoal, Rojadirecta, Socceron e Vipleague, vietati dalle norme vigenti in Italia.