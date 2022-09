Oroscopo Branko domani 18 settembre 2022, le previsioni complete con classifica

ARIETE (21 marzo - 20 aprile)

AMORE: le buone azioni vengono premiate e quando c'è l'amore coinvolto, il destino è responsabile di compensare un buon cuore. SALUTE: Gli incidenti sono un rischio, quindi stai molto attento oggi. SOLDI: In ogni compito metti il ​​tuo cuore. Lilla. NUMERO 9.

TORO (21 aprile - 20 maggio)

AMORE: Una brutta esperienza in amore non è una sconfitta ma un'opportunità per imparare dalle cose che ti accadono. SALUTE: cerca di correggere qualsiasi cattiva abitudine che danneggia le tue condizioni di salute in un modo o nell'altro. SOLDI: Lavora di più. COLORE: Bordeaux. NUMERO 8.

GEMELLI (21 maggio-21 giugno)

AMORE: La cosa migliore che puoi fare oggi è cercare di raggiungere un accordo per evitare ulteriori malintesi. SALUTE: Lo sport è sempre un aiuto. SOLDI: prendi le batterie in modo che le cose possano andare bene per te al lavoro. COLORE: Calipso. NUMERO 3.

CANCRO (dal 22 giugno al 22 luglio)

AMORE: È bene che all'improvviso ti rilassi un po' per evitare un conflitto molto più grande che sarà difficile da risolvere in seguito. SALUTE: Aumentare il ritmo non è sempre benefico per la salute. SOLDI: evitare qualsiasi causa sul lavoro. Colore marrone. NUMERO: 27.

LEONE (23 luglio - 22 agosto)

AMORE: La prima cosa che dovresti fare è dire la verità in modo che quella persona sappia come ti senti. SALUTE: non arrabbiarti o stressarti per cose che non puoi gestire. SOLDI: concentra tutto il potenziale che hai sul raggiungimento dei risultati. Colore marrone. NUMERO: 37.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre)

AMORE: Devi essere molto chiaro su ciò che vuoi ottenere con quella persona in modo da non perdere tempo. SALUTE: Se hai problemi di pressione, si consiglia di evitare le bevande energetiche. SOLDI: Cerca di evitare di commettere errori nel tuo lavoro o di rimanere indietro nei tuoi compiti. Colore blu. NUMERO 21.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre)

AMORE: Ogni difficoltà nella relazione va affrontata con maturità, ma soprattutto con amore e comunicazione. SALUTE: fai attenzione se hai sentito una stanchezza eccessiva, dovresti controllarti. SOLDI: fai più attenzione a usare eccessivamente il conto fortuna. COLORE: terracotta. NUMERO 2.

SCORPIONE (23 ottobre - 22 novembre)

AMORE: Se hai qualcuno da amare, non esitare a goderne, ma se non lo fai, cerca qualcuno a cui dare il tuo amore. SALUTE: Fai attenzione perché stare alzata fino a tardi non ti aiuta. SOLDI: Gli errori devono essere assunti sul lavoro. Ritieniti responsabile. Colore rosso. NUMERO 18.

SAGITTARIO (23 novembre-20 dicembre)

AMORE: Se continui a commettere errori, non hai imparato dalle tue esperienze. Puoi ancora fare il contrario. SALUTE: Hai bisogno di tempo per ricaricare quelle energie che hai consumato questa prima metà di giugno. SOLDI: Con lo sforzo si possono realizzare i sogni. COLORE: Nero. NUMERO 5.

CAPRICORNO (21 dicembre - 20 gennaio)

AMORE: L'amore può essere ricevuto in infiniti modi e non ha necessariamente a che fare con l'amore di una coppia. SALUTE: Fai attenzione a non peggiorare la tua salute non prestando attenzione alle cose che ti accadono. SOLDI: Non aver paura di iniziare in piccolo. Colore perla. NUMERO: 7.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio)

AMORE: Le cose possono sempre essere migliorate, basta solo avere una buona disposizione. SALUTE: Il cibo è fondamentale quando la salute non va molto bene. SOLDI: Devi combattere anche quando la battaglia sembra essere persa. Colore rosa. NUMERO 6.

PESCI (dal 20 febbraio al 20 marzo)

AMORE: fai più attenzione a lasciare che il fascino dell'altra persona ti faccia prendere una strada che in seguito potrebbe essere quella sbagliata. SALUTE: Sii consapevole delle cure che devi avere per evitare problemi di salute. SOLDI: Se vuoi prosperare dovrai sforzarti di più. COLORE: Marengo. NUMERO 1.