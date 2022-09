"Un'ametista della nonna per una vita a tutto gas."

Scopriremo qualcosa di più su Ginevra Lamborghini, presunta nuova inquilina della casa più lussuosa d'Italia ed ereditiera di uno dei più importanti imperi imprenditoriali italiani, durante il suo soggiorno al GfVip?

Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip

Ginevra Lamborghini entrerà nella casa del Grande Fratello Vip, ma già si parla di lei e si cerca di capire qualcosa in più sulla sua vita e sul suo rapporto con la famosa sorella. Pare che le trattative tra la produzione del Gf Vip e la Lamborghini siano iniziate l'anno scorso, secondo quanto riportato da Alfonso Signorini de Il Giornale, ma che siano terminate a causa delle eccessive richieste economiche della Lamborghini. Anche se molti si trovano nel cuore del cantante e influencer si racconterà in più sul suo passato e sulla sua famiglia durante la permanenza nella Casa, non è certo che riuscirà a costruirsi un posto dei telespettatori.

Età, vita privata, fidanzato e altre curiosità

Ginevra Lamborghini, 30 anni, è nata nel 1992. Dopo aver studiato scienze politiche all'Università Cattolica di Milano, è iscritta a un corso di cultura e moda all'Università di Bologna. Dopo la laurea, ha trovato lavoro nella comunicazione per l'azienda di famiglia. Ginevra ha però una grande passione per la musica, che attraverso il suo canale Youtube, dove pubblica cover di famose artiste. Il suo profilo Instagram conta attualmente 67 mila follower, con i quali condivide foto e copertine musicali. Le informazioni sulla sua vita privata, tuttavia, sono incerte; non è chiaro se Ginevra sia attualmente fidanzata o meno. Anche sui suoi profili social non sono mai emerse informazioni su questo aspetto della sua vita.

I rapporti tesi con la sorella Elettra

Il rapporto tra Ginevra e la sorella Elettra, che ha partecipato alla stagione precedente dell'Isola dei Famosi, è un argomento di interesse. Come reagirà quest'ultima all'ingresso della sorella nella casa di Cinecittà e, soprattutto, ci saranno speranze di riconciliazione? Attualmente, si dice che i rapporti tra le due sorelle siano del tutto sopiti e che le due non si parlino da tempo, al punto che Ginevra non sarebbe stata invitata al matrimonio della sorella. Sembra quindi probabile un riavvicinamento tra le dovute sotto l'occhio delle telecamere del Grande Fratello Vip.