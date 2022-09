Sapete chi è Lucio Ardenzi marito di Ornella Vanoni

Con la premiazione del suo personaggio nel film Senza fine, Ornella Vanoni torna a far parlare di sé. Questa volta, però, non parlerà di sé. Lucio Ardenzi, l'ex marito della defunta Ornella Vanoni, è il nuovo protagonista. Nato a Roma nel 1922, si è avvicinato presto al mondo dello spettacolo, dedicandosi alla musica e al teatro. Scoprìgrandi talenti, tra cui Giorgio Albertazzi-Anna Proclemer e Paolo Stoppa-Rina Morelli. Fu impresario e talent scout.

Nei dodici anni che vanno dal 1960 al 1972, nasce l'amore tra Cristiano Ardenzi. Non è chiaro quali sono le informazioni disponibili su di lui, che non si è mai interessato al mondo dello spettacolo. "È sempre un po' complicato per i figli degli artisti", ha detto Ornella Vanoni durante un'intervista sul percorso professionale di Cristiano. "Non sapevo cosa fare dime stessa", ha detto. "Avevo rotto con Strehler, che era sposato, con Paoli, che era sposato, e con Ardenzi, che ho sposato". "Sono una nonna affettuosa", ha detto la cantautrice, "e sono la più grande nonna del mondo. Anche se gli amori sono difficili, l'amore che si prova per i figli ei nipoti è un amore di serenità." Dall'unione di Lucio con Erina Torelli è nata una sorellastra, Francesca Ardenzi, nel 1969,dopo la fine del suo legame con la Vanoni.