Nono tutti sanno chi è Pio D'Antini di “Pio e Amedeo”: Biografia, età, Moglie, Emigratis e figli

L'attore e comico italiano Pio D'Antini è noto per il suo lavoro nel duo "Pio e Amedeo". D'Antini ha raggiunto il successo per la partecipazione al programma di Italia 1, Emigratis. Da aprile 2020 è tornato in TV con un programma in prima serata su Canale 5 dal titolo "Felicissima Sera", condotto insieme al collega comico Amedeo Griego. Il duo Pio e Amedeo è apparso spesso nel programma Amici di Maria De Filippi insieme a Sabrina Ferilli.

Pio D'Antini è nato a Foggia, in Puglia, il 25 agosto 1983. Insieme al suo amico d'infanzia Amedeo Grieco ha sviluppato la passione per il cabaret, la recitazione e lo spettacolo durante gli anni della scuola. Infatti, formavano un duo inseparabile che li portava in giro per le località turistiche a intrattenere gli ospiti con i loro spettacoli di cabaret. Nasce così il duo comico "Pio e Amedeo", un duo inseparabile che fa un salto di qualità quando approda nel mondo della televisione italiana.

Pio D'Antini, che si esibisce con l'amico d'infanzia Amedeo Grieco nel duo comico "Pio e Amedeo", è un attore e comico italiano. La sua prima apparizione televisiva è stata durante un programma chiamato Occhio di Bue, andato in onda su un'emittente locale. Il duo si fa subito notare per la sua comicità e andare le sue esilaranti trovati, riscuotendo subito un discreto successo che li porta ad in onda su Telenorba e Radionorba. Nel 2011 raggiungeranno la fama nazionale quando si esibiranno per la Rai nei programmi Stiamo tutti bene e Base Luna. Partecipano a Zelig, il programma comico in onda su Mediaset, poi ingaggiati da Le Iene dove tenere la famosa rubrica Ultras dei Vip: durante i servizi inseguono le celebrità per cantare cori da stadio.

Pio nel 2014 reciterà accanto ad Amedeo, suo inseparabile amico, in un film ambientato a Foggia. La storia è quella di due amici che fuggono dalla città a causa di un malenteso in amore. Pio e Amedeo sono gli ideatori del progetto, diventato poi un programma di successo e andato in onda per tre anni di seguito, dal 2016 al 2018. Si intitola Emigratis.

Nel format, Pio e Amedeo sono protagonisti di vacanze "a scrocco", che costringano i due amici a inventare scuse creative per trascorrere le loro vacanze in giro per il mondo. Durante la onda del programma, hanno messo in accesso diversi vip, tra cui Gianluca Vacchi, Chiara Biasi, Belen Rodriguez, Fedez e Chiara Ferragni e molti altri. Nel 2019, Pio e Amedeo sono stati ospiti fissi di Amici 2019 (scopri chi erano i ragazzi di Amici 2018) e Amici 20. Nell'estate del 2021 gireranno il loro primo film: il duo comico Pio e Amedeo è protagonista di Belli Ciao diretto da Gennaro Nunziante - lo stesso regista che ha diretto il primo film di Checco Zalone nel 2010.