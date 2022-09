Oroscopo Paolo Fox domani 26 settembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Il tuo desiderio di nuove esperienze sarà in qualche modo limitato dal tuo approccio poco pratico alle cose. Metti in ordine le tue idee e otterrai di più. Notte con sorpresa romantica che ti meriti.

TORO

Il rapporto con superiori e collaboratori sarà alquanto teso ma molto produttivo. Con un po' di ingegno e diplomazia otterrai il sostegno di tutti. Il denaro arriva per caso o per un recupero crediti.

GEMELLI

Buona giornata per progettare nuovi lavori e organizzare quelli già iniziati. La tua visione del business e delle attività in generale sarà ottimale e redditizia. Oggi ci saranno cambiamenti in casa in meglio.

CANCRO

Non cercare di porre limiti alla tua creatività o all'espressione delle tue emozioni. Vivrai momenti felici se lascerai che quelle sensazioni che devi canalizzare, per tutti, escano dal tuo interno.

LEONE

Sentirai una certa tensione sul lavoro che danneggerà il tuo umorismo e ti renderà un po' scortese nei tuoi rapporti con gli altri. Cerca di essere più diplomatico. La notte promette seduzione e intimi momenti erotici.

VERGINE

Le tue emozioni sono alquanto disordinate e alcuni atteggiamenti frettolosi ti porteranno a compiere passi di cui ti pentirai. Più pazienza nell'agire e nel fare non correndo troppo si arriva prima.

BILANCIA

Abbi più cura delle tue parole e prova a criticare le azioni delle altre persone, soprattutto se sono al di sopra di te, le affronterai e non vincerai nulla, oggi applica la diplomazia in tutto.

SCORPIONE

I cambiamenti emotivi ti porteranno a comportarti in modo impulsivo e sgradevole. Verranno alla luce vecchi problemi che dovresti analizzare e risolvere al più presto, più temperanza.

SAGITTARIO

Presta molta attenzione a come tratti le persone a te vicine. Altri noteranno un certo grado di freddezza in te e cercheranno di evitare il contatto diretto. Canalizza le tue tensioni e tutto andrà via.

CAPRICORNO

Una giornata piena di forza vitale che ti porterà a cercare nuovi traguardi e fissarti nuovi traguardi. Godrai di buona fortuna e magnetismo in ogni momento, oggi la società ti supporta in tutto.

ACQUARIO

Si raccomanda vivamente di adottare un atteggiamento diplomatico se non si desidera entrare in conflitto aperto con i propri partner o partner. Il caso ti sorriderà. Fai più attenzione se stai guidando o viaggiando oggi.

PESCI

Sarai in una situazione privilegiata per prendere il controllo di tutte le situazioni. Ma non tentare così tanto il destino e rimani fermo. Notte con sorpresa sentimentale, attirerai la passione.