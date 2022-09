Chi la moglie di Sylvester Stallone e chi sono i suoi figli?

Una foto condivisa sulla bacheca di Instagram della moglie di Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, che abbraccia le loro tre figlie insieme non sembrava niente di particolarmente fuori dall'ordinario. Ciò che era enigmatico era il messaggio che l'accompagnava: "Queste ragazze sono la mia priorità, nient'altro conta, loro quattro per sempre". Un testo che ci ricorda, ad esempio, Elena Tablada che annuncia la sua separazione da Javier Ungría .

La coppia, che di recente ha venduto la loro villa a Los Angeles alla cantante Adele , non ha commentato la cosa – nonostante lei abbia smesso di seguirlo sulle reti – ma una curiosa decisione del protagonista di 'Rambo' ha contribuito a gettare più benzina sul il fuoco di questa presunta crisi.

Secondo il 'Daily Mail', Stallone ha appena coperto il gigantesco tatuaggio che aveva con la faccia di sua moglie sui suoi bicipiti tutt'altro che giganteschi. Di lui, l'artista Zach Perez ha immortalato l'immagine del suo cane.

Ma non è un animale domestico qualsiasi. Il cane è Butkus, l'amato cane dell'attore che ha dovuto vendere prima di diventare famoso, quando si guadagnava da vivere partecipando a produzioni pornografiche e aveva a malapena i soldi per mangiare. Così, si è sbarazzato di Butkus per 40 dollari.

Poche settimane dopo riuscì a vendere la sceneggiatura di "Rocky" e utilizzò il pagamento iniziale di 35.000 dollari che aveva ottenuto come anticipo per andare alla ricerca del suo cane. Gli ci vollero tre giorni per individuarlo e, quando lo fece, il suo nuovo proprietario lo rivendò... per $ 15.000. Butkus sarebbe poi apparso nel ruolo di se stesso nei primi due film della saga di boxe.

Cercando di calmare le cose, l'addetto stampa di Stallone ha assicurato che non ci sono problemi tra la coppia e che tutto è dovuto a un malinteso. A quanto pare, l'attore voleva aggiornare il tatuaggio della moglie, ma il risultato non era soddisfacente e non poteva essere aggiustato, quindi è stato costretto a coprirlo con l'immagine di Butkus.

Il terzo matrimonio di Sylvester Stallone, che nonostante le voci che circondano la sua famiglia sta attualmente girando un reality show con la moglie e le figlie , sembrava essere uno dei più forti di Hollywood fino ad ora, nonostante il fatto che la storia d'amore della coppia abbia avuto un aspetto roccioso . inizio.

I due si sono frequentati per la prima volta nel 1988, poco dopo il suo breve secondo matrimonio con Brigitte Nielsen è andato in pezzi . Si sono conosciuti in un ristorante di Beverly Hills quando lei era una modella di 20 anni e lui stava attraversando un crollo temporaneo dopo il deludente "Rambo III".

Il loro matrimonio ebbe luogo nel 1997 all'elegante Dorchester Hotel di Londra e, vista la reputazione di playboy di Stallone , pochi prevedevano che sarebbe durato così tanti anni. "Non sono ingenuo su cosa può succedere quando non ci sono, è un uomo di 45 anni, non posso cambiare i suoi modi ", ha detto Flavin a "People" in quel momento. "Trascorriamo insieme cinque delle sette notti a settimana, quindi non so dove troverebbe il tempo", aggiunse maliziosa.

Contro ogni previsione, questo maggio hanno celebrato il loro anniversario d'argento. Il matrimonio ha prodotto tre figlie: Sophia, che ora ha 25 anni, Sistina, 24, e Scarlet, 20. Con la sua prima moglie, Sasha Czack, il grande interprete ha avuto due figli: Sage, morta di malattia coronarica nel 2012 all'età di 36 anni, e Seargeoh, che ora ha 43 anni.

Stallone ha spesso scherzato sulla sua mancanza di testosterone per aver trascorso così tanti anni circondato dalle quattro donne della sua vita. Avere tre figlie "è un passaporto gratuito per l'inferno", ha detto durante un'intervista televisiva nel 2010. "Tutto in casa mia è femmina", ha aggiunto. "L'unico cane che ho è maschio e castrato. Sono il prossimo."