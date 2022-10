Oroscopo Paolo Fox domani sabato 8 ottobre 2022: le predizioni del giorno

Ariete

Inizi una settimana con il piede giusto. Cerca di organizzare tutto ciò che puoi in modo da alleggerire il carico di lavoro. Cerca aiuto, è sempre bello avere alleati. Innamorato , vieni da una delusione. Concediti un po' di tempo per riflettere e guarire il tuo cuore.

Toro

Oggi è un giorno di riposo per te, cogli l'occasione per entrare in contatto con la natura, meditare e fare diverse cose che ti permettono di rilassarti. In amore, devi controllare la gelosia e gli impulsi che non aiutano affatto la tua relazione. Cerca la riconciliazione.

Gemelli

Vi aspetta una splendida giornata per camminare, fare esercizio e meditare. Elimina i problemi di lavoro dalla tua mente e goditi la tranquillità. Innamorato, incontrerai qualcuno con cui ti sentirai molto identificato. Approfittane perché può finire in amore.

Cancro

Hai la massima energia, quindi per drenare corri all'aperto e respira in modo che il corpo e la mente siano in armonia. Innamorato , non lasciare che il passato torni. Hai già raggiunto la tua pace e tranquillità, non inciampare più sulla stessa pietra.

Leone

Il lavoro non è tutto nella vita. Cerca di uscire dalla routine e approfitta di questo giorno libero per farlo e permetti a te stesso di pensare a qualcosa di diverso. Innamorato, stai uscendo con una persona molto speciale che speri faccia la prima mossa. Se non lo fa, osa farlo.

Vergine

Ti senti bene, in buona salute e vuoi conquistare il mondo. Ma in questo giorno di riposo, cerca di fare cose che ti permettano di stare bene con te stesso. Innamorato , non tentare il destino e gioca sul sicuro. Non lasciare che il tuo partner si allontani, prenditi cura di lei.

Bilancia

Goditi il ​​tempo libero, la famiglia, respirando aria fresca, camminando, osservando la natura, te lo meriti. Innamorato , prendi il tuo partner e pianifica un giorno diverso per risvegliare la fiamma della passione.

Scorpione

Successo o fortuna ti aspettano nelle tue iniziative e nella possibilità di goderti una giornata tranquilla ma con tanto lavoro davanti. In amore , è un palcoscenico meraviglioso per socializzare e interagire con persone diverse dal tuo ambiente.

Sagittario

Dovrai prendere decisioni inaspettate sul lavoro, ma farai molto bene. Un incontro sarà favorevole alla presentazione di nuove strategie per il business. Innamorato , cerca di parlare con la famiglia e di prepararla alle decisioni che devono prendere. Non sarà facile.

Capricorno

Fai attenzione all'incoscienza e allo stress che possono influire sulla tua salute. Ricorda che devi riposare mente e corpo per iniziare una settimana di duro lavoro con vigore. Innamorato , il tuo partner e la tua famiglia saranno un grande supporto per te. Prendi la decisione e vai avanti.

Acquario

Alcune cose cambieranno e questo potrebbe confonderti all'inizio, ma col tempo ti renderai conto che è stata la decisione migliore. Innamorato, stai molto bene con il tuo partner, in sintonia e pensando a un futuro che ti permetta di essere molto vicino l'uno all'altro.

Pesci

La famiglia ti aspetta per passare una giornata diversa e parlare di quei progetti che vuoi realizzare e di cui hai bisogno del loro sostegno. Innamorato, lascia il passato alle spalle e vivi nel presente, qui e ora. Guarda intorno a te che la persona speciale ti è molto vicina.