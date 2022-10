Oroscopo Branko e Paolo Fox fine settimana 8 e 9 ottobre 2022, le previsioni

Ariete

Hai opportunità molto interessanti dopo un incontro che farai con i tuoi superiori, quindi approfitta di quel momento per presentare idee e strategie per il business. Innamorato, ti viene presentata una situazione familiare e avrai l'aiuto di un grande amico. Mantieni la calma per risolvere tutto.

Toro

Approfitta di questa giornata per fare tutte quelle cose che non sei riuscito a portare a termine in tutta la settimana in modo che la prossima settimana tu sia libero e inizi con il piede giusto al lavoro. Innamorato, non permettere che la vita ti riduca a responsabilità. Hai il diritto di divertirti.

Gemelli

La tua settimana è stata estenuante, quindi dovresti approfittare di questa giornata per mettere in ordine la tua casa e la tua vita e far riposare il tuo corpo e la tua mente. Innamorato, non permettere al tuo partner di dirigere la tua vita. Sei il proprietario di ciò che fai e pensi, non un oggetto di possesso. Liberati.

Cancro

Devi valutare cosa vuoi per il tuo futuro professionale, quindi prenditi questi giorni liberi e avvia un processo di riflessione che ti porterà a prendere le decisioni migliori. Innamorati , in famiglia vi aspettano imprevisti che vi sorprenderanno per sempre.

Leone

L'universo è a tuo favore a livello professionale, quindi preparati perché la prossima settimana è piena di successi per te. Innamorato, ferma la gelosia e goditi la compagnia della persona amata. Dimentica il male e riconciliati.

Vergine

Hai molte preoccupazioni che devi liberare dalla tua vita perché in questo modo non sarai in grado di andare avanti. Cogli l'occasione per passeggiare all'aperto, meditare e respirare profondamente in modo che il tuo corpo e la tua mente stiano bene. Innamorato, prendi per mano il tuo partner ed esci dalla routine. Ne hanno bisogno.

Bilancia

Non lasciare che i pettegolezzi sul lavoro influiscano sulle tue prestazioni. Hai un obiettivo da raggiungere e devi lavorarci sopra, quindi concentrati. In amore è fondamentale regalarsi momenti di pace e tranquillità con il proprio partner. Il lavoro li tiene lontani.

Scorpione

La settimana lavorativa ti ha lasciato molto esausto e hai bisogno di ricaricare le batterie. La prima cosa è riposare e la seconda è camminare e distrarre la mente. Innamorato, sei molto eccitato per quella persona che è entrata nella tua vita. Quello che succede nella tua vita sentimentale è molto bello, quindi non limitarti e vivilo intensamente.

Sagittario

Smetti di preoccuparti dei problemi, concentrati sulla ricerca di una soluzione in modo che lo stress non ti consumi, ricorda che questo influisce sulla tua salute. Innamorato, metti da parte quella relazione tossica e cerca un modo per ritrovare te stesso e prepararti per un nuovo amore.

Capricorno

Il tuo corpo e la tua mente hanno bisogno di riposo, non puoi continuare a questo ritmo di lavoro perché influirai sulla tua salute, quindi sfrutta al massimo questi giorni di riposo. Innamorato, riceverai una meravigliosa sorpresa dal tuo partner, quindi goditela e accendi la passione.

Acquario

Devi pensare a prenderti cura di te un po' di più perché lo stress e il superlavoro ti stanno causando problemi di salute. Cogli l'occasione per riposare e smettere di pensare così tanto. In amore, hai avuto alcuni giorni difficili per superare la rottura, ma sei già sulla buona strada per andare avanti e con un atteggiamento positivo.

Pesci

Avrai molta energia positiva e la diffonderai a coloro che ti circondano. Il tuo buon umore ti farà affrontare il lavoro e i problemi personali. Innamorato , prenditi questo tempo di solitudine per riflettere e capire che ci sono relazioni che, non importa quanto ci provi, non finiranno bene.