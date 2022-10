Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre 2022: le previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Devi portare a termine alcune cose al lavoro per assumerti altre responsabilità che apriranno la strada a una promozione. Innamorato, non lasciare che il passato ti ostacoli in questa nuova relazione che stai iniziando.

Toro

Devi mettere ordine nel tuo lavoro per pianificare e organizzare al meglio il modo in cui affronterai nuovi progetti di business. Risparmia per il futuro. In amore, nessuno muore dalla voglia di ritrovarsi con una persona che non ti ha dato la posizione che meritavi. Continuare.

Gemelli

Sei in un buon momento professionalmente, i progetti stanno andando molto bene e stanno generando i risultati che ti aspettavi. Migliora la tua economia. Innamorato, non lasciare che la gelosia maltratti la relazione. Non ne vale la pena perché entrambi si amano e la fiducia è ciò che dovrebbe regnare.

Cancro

Un cambiamento nell'ambiente di lavoro ti sarà favorevole, che ti permetterà di sviluppare diversi progetti, soprattutto uno che avevi in ​​mente. Innamorato, togli il passato dalla tua mente e vivi nel qui e ora. Una persona ti si avvicina per chiederti aiuto e vedrai che supportandola realizzerai tante cose.