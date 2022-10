Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre 2022: le previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Al lavoro, non lasciare che gli altri rubino le tue idee. Devi sviluppare i tuoi progetti e fare uno sforzo in modo da vedere alla fine il frutto dello sforzo. Innamorato, sei in un buon momento nella tua relazione. Tutto è delineato per l'impegno.

Vergine

Guarda bene gli affari che stai facendo perché puoi cadere in una trappola. Leggi la stampa fine nei contratti per evitare incidenti. In amore, sentimentalmente sei molto stagnante. Sii paziente che le cose arrivino in tempo.

Bilancia

Tutte le sfide che ti sei prefissato di raggiungere saranno raggiunte, ma devi sforzarti un po' di più. L'economia sta migliorando a poco a poco, ma ci saranno delle spese che dovrai imparare a dare la priorità a ciò che è importante. Innamorato, avrai l'opportunità di incontrare persone con cui puoi chattare di tutto.

Scorpione

Sei in pochi giorni di molto lavoro e stress. Prendi le cose con molta pazienza e tolleranza in modo che vadano bene. Questa fase passerà molto presto. Innamorato, ti senti molto bene accanto a quella persona che è stata in un piano di conquista per molto tempo. Se stai bene perché non darti una possibilità. Pensaci.