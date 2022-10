Betis - Roma come vedere streaming gratis diretta live tv

Se state cercando un modo per vedere Roma-Betis in streaming gratis, la partita sarà trasmessa giovedì 6 ottobre 2022 alle 21. La Roma vuole osare seguito all'ottima prestazione in Serie A contro l'Inter, ma deve fare una grande prestazione se vuole portare a casa il risultato. Di fronte c'è il Betis, una squadra che viaggia a pieno ritmo nella Liga e che vuole replicare quanto di buono ha fatto in Europa League.

Roma Betis in streaming gratis? Come seguire la partita su DAZN

Roma-Betis non sarà disponibile gratuitamente in TV in Italia come le altre partite di Europa League. La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN, un servizio di streaming live e on-demand interamente dedicato allo sport.

Roma Betis in streaming gratis? Su DAZN anche Serie A e il grande calcio internazionale

È facile abbonarsi a DAZN per un mese per seguire la partita Roma-Betis (CLICCA QUI). Il costo comprende non solo la singola partita ma un intero mese di visione sulla piattaforma. Oltre a Roma-Betis, abbonandosi a DAZN sarà possibile seguire anche tutta la Serie A TIM per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). A queste partite si aggiungono tutte le partite della UEFA Europa League e le migliori partite della UEFA Conference League, della Serie B, de LaLiga Santander, della Copa Libertadores, della Copa Sudamericana, della FA Cup, della Carabao Cup, della MLS e tutti i contenuti di Inter TV, Milan TV e Juventus TV.

DAZN offre una gamma completa di sport, tra cui il football e le MMA della NFL, la boxe di Matchroom e Golden Boy Promotions e le freccette. DAZN offre anche Eurosport 1 HD e 2 HD con il ciclismo e il grande tennis del Roland Garros, degli US Open e degli Australian Open.

Roma Betis in streaming gratis – I costi del servizio

DAZN ha presentato due piani di abbonamento nel 2022: STANDARD e PLUS. Il piano STANDARD costa 29,99 euro al mese (o 299,90 euro all'anno) e acconsenti a guardare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente se entrambi sono connessi alla stessa rete Internet. Con il piano PLUS, al costo di 39,99 euro al mese, è possibile vedere i contenuti su più dispositivi anche su reti internet diversi. L'account DAZN è personale e non trasferibile: non sarà possibile osare accedere al proprio account DAZN a persone che non fanno parte del proprio nucleo familiare. Ogni membro della famiglia o convivente deve avere un proprio conto in modo da poter visualizzare i contenuti contemporaneamente utilizzando dispositivi diversi connessi a reti diversi. Un servizio di streaming in abbonamento relativo a contenuti audiovisivi come DAZN prevede che l'