Oroscopo Paolo Fox domani venerdi 14 ottobre 2022: le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi: qualsiasi battuta d'arresto che subirai oggi sarà dovuta a qualche errore che hai commesso in passato. Potresti essere circondato dall'inganno. Amore: è tempo di definire quella relazione che c'è intorno. Se è quello che vuoi, devi solo farglielo sapere, dato che hai tutto per vincere. Ricchezza: stai attento a ricevere le buone notizie. Ti fisseranno un appuntamento di lavoro che si rivelerà più produttivo di quanto ti aspettassi. Benessere: quell'infezione nei denti non sarebbe guarita senza i farmaci che hai preso in modo tempestivo. Comunque vai da un dentista.

Capricorno

Oggi: qualche persona importante potrebbe supportarti nei tuoi progetti, quindi ascolta i loro consigli e cerca di chiarire tutti i tuoi dubbi. Amore: aumenterà il tuo prestigio e la tua popolarità nei gruppi del sesso opposto. Si stanno avvicinando diversi suggerimenti e dovrai scegliere. Ricchezza: avrai una promozione sul lavoro, che implica anche un aumento di stipendio. Ma fai attenzione a come investi i tuoi soldi. Benessere: la vita è un cambiamento permanente. Se accettiamo i cambiamenti dell'universo, dobbiamo accettare i nostri, anche se non sono come vorremmo.

Acquario

Oggi: La tua tendenza ad abdicare a tutto prima di concluderla sarà notata anche oggi. Grandi guai in arrivo. Amore: il romanticismo preserva te e il tuo partner dall'usura emotiva prematura causata dalle tensioni. Ricchezza: oggi evita discussioni forti, perché potresti imbatterti in qualcuno che non è sano di mente e rispondere male al tuo attacco. Benessere: inizia a prenderti cura dei tuoi bronchi. Non esporsi così tanto al freddo e, se proprio devi farlo, fallo con calore.

Pesci

Oggi: Tendenza a esagerare con le tue parole che sperimenterai durante la sessione di oggi. Non lasciare che questo ti metta nei guai. Amore: sentirai l'elettricità nell'aria con il tuo partner. Giornata adeguata per essere ciascuno al suo fianco. Evita gli arresti anomali. Ricchezza: una giornata più che adeguata per tutti i tipi di apprendimento, formazione o miglioramento delle tue abilità nella tua area di lavoro. Benessere: Tenere le acque separate. Lascia le tue preoccupazioni lavorative alla porta del tuo lavoro e sbarazzati di loro quando torni a casa, e viceversa.