Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 14 ottobre 2022: le previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi: Nel campo della comunicazione hai una grande dose di originalità perché sei trasgressivo, irrequieto e ciclotimico Amore: mostrare affetto è difficile e ancor di più riconoscere gli errori. È tempo di esternare il tuo carattere per essere compreso e accettato. Ricchezza: il sole ti aiuterà a vedere i tuoi orizzonti, ad ampliare le tue aspirazioni e ad aumentare il tuo interesse per ciò che è nuovo. Benessere: I disturbi di stomaco saranno temporanei se trovi il modo di alimentarti correttamente, cercando la formula più sana. Bevi più liquidi.

Vergine

Oggi: sei spontaneo e lo mostri in ogni momento, ma cerca di non lasciare che quella stessa spontaneità giochi contro di te. Stai più attento a ciò che pensi e dici. Amore: Tempi difficili. Ti accorgerai, da alcuni commenti di amici, che il tuo partner sta cambiando molto i tuoi gusti e le tue abitudini. Ricchezza: in questi giorni avrai più spese di quelle che avevi pianificato. Gestisci bene i tuoi soldi o fallirai. Benessere: potresti soffrire di insonnia a causa della quantità di tensione che stai soffrendo. Cerca di prenderti mezz'ora prima di andare a letto.

Bilancia

Oggi: il tuo impegno per un obiettivo attuale sarà ammirevole, ma non aspettarti che le persone ti assecondino ogni volta. Amore: ottimo momento per rivedere le tue idee su come sarebbe il tuo partner ideale. Cerca di accettare gli altri con i loro difetti.Ricchezza: i tuoi investimenti andranno bene, ma risparmia per un nuovo progetto che ti verrà presto presentato e ti porterà buoni dividendi. Benessere: sii creativo e lascia correre la tua immaginazione. Non essere legato a idee preconcette se hai dei sentimenti personali su come dovrebbero essere le cose.

Scorpione

Oggi: ti senti come se avessi qualcosa da dimostrare a un vecchio parente. Quella persona, anche se lontana, continua ad essere fonte di pressione. Amore: c'è molto slancio ed entusiasmo, soprattutto se stai attraversando i momenti felici di una relazione recente. Approfitta di questo periodo. Ricchezza: La tua economia subirà dei cambiamenti, potrebbero arrivare tempi difficili che, se sei preparato, non ti influenzeranno. Benessere: una situazione professionale apparentemente complessa è, infatti, più semplice di quanto si pensi. Lascia che accada e le cose si manifesteranno per il meglio.