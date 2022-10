Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 14 ottobre: le previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi: questa giornata sarà per te una specie di maratona, poiché sarai molto impegnato e sempre più stanco. Amore: la posizione delle stelle rafforza le tue decisioni, che saranno corrette e guadagneranno sicuramente più valore dal tuo partner. Ricchezza: il supporto sarà di grande aiuto per raggiungere i tuoi obiettivi. Possono sorgere differenze importanti con altre persone. Benessere: cerca di dare la migliore impressione possibile ad ogni luogo in cui vai, non lasciarti trasportare dalle eccentricità che possono spaventare chi non ti conosce.

Toro

Oggi: il dinamismo e gli atteggiamenti positivi cambieranno i fatti salienti della famiglia. Tutto andrà bene per festeggiare e incontrarsi. Amore: il romanticismo e la sessualità saranno al culmine. Cerca di incontrare persone che siano in condizioni uguali per sentirsi. Ricchezza: coloro che desiderano migliorare le proprie prospettive di lavoro, competere o presentare reclami, si trovano nel giorno giusto.Benessere: i cambiamenti arriveranno di corsa e ti daranno nuovi orizzonti. I vecchi amici saranno la chiave per vivere incontri gratificanti.

Gemelli

Oggi: sarai con tutte le luci accese oggi. Cogli l'occasione per svolgere quelle pratiche burocratiche che hai rimandato. Amore: notizie che provengono da qualcuno che non vedi da molto tempo. Rivivere i tempi della passione avviserà la tua sessualità addormentata. Ricchezza: le operazioni con estranei possono essere negative e mettere in pericolo il tuo capitale. Non investire in imprese rischiose. Benessere: non aver paura di incorporare l'amore nella tua vita, vivere significa correre dei rischi e farsi male fa parte di questi.

Cancro

Oggi: predisposizione a seguire il flusso degli altri. Dovresti cercare di rafforzare le tue convinzioni ragionevolmente. Amore: la formazione di una coppia richiede molto di più del sesso. Sarebbe molto importante valutare gli atteggiamenti di cameratismo. Ricchezza: nella tua lotta sindacale puoi intraprendere qualche azione personale. Non è un modo per conquistare amici, ma quando competi, conta poco. Benessere: una giornata di relax e pace ti libererà da tanta fatica psichica che questa settimana ti ha causato. Spegni la televisione e ascolta musica strumentale.