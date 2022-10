Vuoi sapere chi è Orietta Berti? Età, marito, figli, canzoni, patrimonio, quanti anni ha e malattia

Orietta Berti è una delle artiste italiane più amate. Al Festival di Sanremo 2021 ha partecipato in gara con la canzone Quando ti sei innamorato. Nel 2022 è tornata al Festival come presentatrice insieme a Fabio Rovazzi.

Orietta Berti, chi è e quanti anni ha: altezza e peso

Nome vero : Orietta Galimberti

: Orietta Galimberti Nome d’arte: Orietta Berti

Segno Zodiacale: Gemelli

Età : 79 anni

: 79 anni Data di nascita: 1 giugno 1943

Luogo di nascita: Cavriago (RE)

Professione: cantante, personaggio televisivo

Altezza : 160 cm

: 160 cm Peso:65 Kg circa

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram Ufficiale: @oriettaberti

Biografia e carriera

Orietta Berti è nata il 1° giugno 1943 a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Inizia la sua carriera di cantante nel 1961, quando partecipa al primo concorso canoro ufficiale "Voci Nuove Disco d'Oro". Tra gli altri concorrenti c'erano Iva Zanicchi e Gianni Morandi. La fama della Berti arriva nel 1965 grazie a "Un disco per l'estate". Il suo più grande successo fu raggiunto con la canzone Fin che la barca va, che rimane un classico senza tempo.

Nel 1966, la prima partecipazione della Berti al Festival di Sanremo fu con la canzone Io ti darò di più. La seconda partecipazione avviene l'anno successivo con una delle sue canzoni più famose, Io, tu e le rose. Dal 1972 al 1974 incide ben tre album: Più italiane di me, Cantatele con me e Così come le canto. È anche autrice di una serie di singoli dedicati ai bambini più piccoli: Barbapapa e La Balena. Nel 1984 pubblica Le mie nuove canzoni, che segna per lei l'inizio dell'autoproduzione. Nel 2006, per celebrare i suoi 40 anni di carriera, la Berti pubblica Exitos latinos , un album in spagnolo. Nello stesso anno esce Mille di Fedez e Achille Lauro con Orietta Berti alla voce, canzone che diventa disco d'oro in pochi giorni. In tutti questi successi musicali e in altri impegni (come le apparizioni televisive), Orietta Berti è rimasta un membro attivo del mondo dello spettacolo italiano".

Orietta Berti, chi è: famiglia, marito, figli e vita privata

Il marito di Orietta Berti è Osvaldo Paterlini. I due si sono sposati nel 1967 e dalla loro relazione sono nati due figli Omar (1975) e Otis (1980). Orietta è diventata nonna di Olivia, figlia di Ortis. A raccontare come è nata la relazione tra la Berti e suo marito è stata la stessa artista: "L'ho conquistato semplicemente preparandogli un ottimo caffè al cioccolato".

Si sa poco altro sulla vita privata di Orietta Berti, essendo un'artista di "vecchia generazione", tra quelle che, per intenderci, non perdono tempo a rivelare ogni loro momento di vita su Facebook. Si sa comunque che vive ancora in Emilia Romagna, a Montecchio, in una splendida casa.

Malattia

La cantante non risulta soffrire di nessuna malattia, a differenza del marito "operato otto volte". L'uomo soffre a causa di un glaucoma che lo costringe spesso a restare chiuso in casa. A Corriere della Sera, tempo fa, Paterlini ha detto: "Ho smesso di fare il mestiere che facevo. Da qualche anno, però, ho qualche problemino di salute: un brutto glaucoma, sono stato operato otto volte, da un occhio non ci vedo. Così con lei va nostro figlio Otis. Però ci telefoniamo venti volte al giorno, perché lei è sempre in ansia. Mi chiama, vuole sapere sempre dove sono".

Orietta Berti: canzoni

Orietta Berti patrimonio e quanto guadagna

Si sa poco su quanto guadagna Orietta Berti e in generale su che patrimonio vanta. Per quanto riguarda le sue ultime partecipazioni a Sanremo, a quanto sembra, potrebbe aver intascato circa 50.000 euro come tutti - o quasi - gli ospiti presenti. Ma sono solo supposizioni. Gli ingaggi infatti non sono stati divulgati.

Orietta Berti, nel corso della sua carriera, ha tuttavia pubblicato qualcosa come 54 album, vendendo oltre 15 milioni di dischi. Sebbene non si conoscano per certezza le cifre del suo patrimonio, sappiamo che l’artista ha gestito saggiamente i soldi che ha guadagnato.