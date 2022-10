Oroscopo Branko domani 23 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Ariete

Metti tutta la tua energia in quel progetto perché sarà quello che ti porterà al successo professionale che desideri. Stai per viaggiare per una riunione di famiglia che ti ricaricherà di energia. Innamorato, lascia le tue paure alle spalle e fai il primo passo per dire a quella persona che le vuoi nella tua vita. Non te ne pentirai.

Toro

Con l'aiuto di amici e colleghi otterrai con successo l'attività. Devi firmare alcuni documenti legali, andare con fiducia che tutto andrà bene. Innamorati, accetta inviti, cerca amici, esci dalla routine e divertiti perché in questi giorni troverai qualcuno che ti sorprenderà.

Gemelli

La tua vita professionale prenderà una svolta verso la stabilità e le tue finanze saranno al meglio per chiedere vacanze e fare quel viaggio che tanto sognavi. Innamorato, il tuo partner ha una sorpresa per te che amerai e che porterà la tua relazione a un livello più profondo.

Cancro

Nel campo del lavoro ci sono sviluppi positivi che hanno a che fare con una promozione che tanto ti aspettavi. La tua economia sta andando bene e sta arrivando anche un aumento di stipendio. In amore, devi cambiare atteggiamento e smettere di imporre la tua volontà. Anche il tuo partner merita che tu accetti i suoi punti di vista.

Leone

Corri un rischio con quell'attività che ti offrono perché porterà ottimi dividendi e cambierà la tua economia dal cielo alla terra. Innamorato, sei entusiasta di una persona che non finisce di definire la tua situazione. Devi chiedere chiarezza perché non sei qui per perdere tempo.

Vergine

Al lavoro, vuoi fare le cose a modo tuo e andranno a finire molto bene, nonostante gli ostacoli che alcuni colleghi ti porranno. Innamorato, devi promuovere una conversazione con il tuo partner, dare il braccio per torcere e definire ciò che vogliono nell'immediato futuro.

Bilancia

Avrai alcuni inconvenienti di manodopera che verranno risolti con i giorni. Pazienza che nulla di ciò che accade influirà sulle tue finanze. Innamorato, avrai una piacevolissima sorpresa con il tuo partner che li farà capire e prendere una decisione importante per il futuro.

Scorpione

Stanno arrivando cambiamenti favorevoli per la tua azienda di cui approfitterai per incorporare nuove strategie e farla crescere ancora di più. Innamorato, tu e il tuo partner siete nel momento migliore della relazione per definire cosa volete in futuro. Prenditi qualche giorno di ferie, andrà tutto bene.

Sagittario

Sei arrabbiato perché gli affari non stanno andando come previsto. Calmati perché questo prenderà una svolta che ti sorprenderà. Innamorato, devi prenderti cura della relazione di una terza persona che sta ficcando il naso dove non dovrebbe. Elimina quella situazione. Il relax che regalerà il tuo tempo libero ti tornerà utile.

Capricorno

Hai diverse proposte di lavoro a cui pensare perché una di queste richiede di lasciare la città ed è quella che fa per te. Quindi prendi la decisione. In amore non tutto può essere come vuoi, anche il tuo partner ha il diritto di avere un'opinione e dire di no ai tuoi capricci. Così calmo e sano di mente.

Acquario

Stai per avviare un'impresa che cambierà la tua economia e ti permetterà di aiutare la tua famiglia in un problema molto serio che stanno attraversando. Innamorato, sei preoccupato di stare da solo e questo non ti fa vedere che c'è qualcuno che vuole stare con te e tu non lo lasci entrare nella tua vita. Dagli la possibilità.

Pesci

Hai un problema sul lavoro che risolverai con molta pazienza. Raffreddare la testa perché ci sono decisioni che prenderai e che influenzeranno gli altri. Innamorato, stai per lanciarti in una nuova avventura senza pensare, per te andrà bene. La famiglia ti sta aspettando per festeggiare, quindi rilassati e divertiti.