Oroscopo Paolo Fox domani 23 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Ariete

Sei in un momento di riflessione per prepararti a tutte le cose buone che ti arriveranno in futuro. Vivi la vita con intensità, sii felice e divertiti perché quella persona che è al tuo fianco vuole un futuro con te. Apprezzare il bene e scartare il male.

Toro

Che la tua famiglia e il tuo partner condividano è un grande risultato, quindi goditi quei bei momenti che la vita ti offre. Tutto funzionerà come previsto, devi solo avere un po' di pazienza perché quello che vuoi sta per accadere.

Gemelli

Per qualche giorno sei stato molto teso, calmo, goditi la famiglia delle riunioni ma soprattutto riposati per poter iniziare con forza i nuovi progetti. Vivi, accetta gli inviti dei tuoi amici, dimentica quella persona che ti ha ferito.

Cancro

Sei in un posto bellissimo, pieno di alberi, godendoti la famiglia e il tuo partner. Cogli l'occasione per ricaricarti di energie positive. Il tuo obiettivo principale è contemplare tutto con calma e non essere influenzato dalle battute d'arresto che hai nella vita perché impari anche da quello.

Leone

Lascia il negativo fuori dalla tua vita perché l'universo ti sta regalando quel momento di pace della mente da condividere. Dai valore a quelle piccole cose che hai e che ti danno dei bei momenti. Un amico ti cercherà, accetta l'invito.

Vergine

Sei circondato dalla famiglia, dai bambini, dal tuo partner. Ti senti felice e grato alla vita per quella condivisione, perché sai che i prossimi mesi saranno pieni di lavoro. Approfitta, visita i tuoi amici e goditi appieno quei momenti.

Bilancia

Sei in quei giorni di riposo che meritavi così tanto, quindi approfittane per condividerli con la famiglia, visitare gli amici. Anche il tuo partner richiede attenzione, quindi cerca il momento romantico e amatevi come se fosse l'ultima volta.

Scorpione

Questa riunione di famiglia ti ha ricaricato di energia positiva per continuare con tutte le sfide che ti verranno presentate. Ti faranno un invito in cui incontrerai qualcuno che può cambiare la tua vita per sempre. Non dire di no a questa opportunità.

Sagittario

Smettila di pensare che devi organizzare la tua vita professionale. Questo non è il momento per quello, ora ciò che conta è che ti riposi, che ti godi la tua famiglia e che ti incontri con i vecchi amici. La vita è una e devi viverla fino in fondo.

Capricorno

Sei in totale estasi, dopo tanto tempo hai finalmente la tua famiglia al tuo fianco da condividere. La tua pausa ti permetterà di mettere in ordine le tue idee e ripensare a un cambiamento nella tua relazione che necessita di un aggiustamento a vite il prima possibile.

Acquario

Nonostante festeggi e condividi, hai qualcosa che ti infastidisce. Devi sederti per parlare con quella persona con cui hai quel dettaglio da risolvere in modo che le energie scorrano. Il tuo partner sarà più dettagliato che mai e dovresti cercare di essere più affettuoso.

Pesci

Sei arrivato con la tua famiglia e il tuo partner, qualcosa che stavi pianificando da molto tempo e si è avverato. È tempo di dire loro che sono vicini a un passo per consolidare il rapporto in modo che la gioia esploda in casa. Quindi celebriamo che la bellezza della vita è davanti a te.