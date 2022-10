Oroscopo Branko settimanale dal 27 ottobre al 3 novembre 2022, le previsioni al TOP

ARIETE

La consapevolezza delle tue emozioni profonde è più accentuata. Risolverai e risolverai problemi profondi. Il bisogno di uno scambio profondo con l'altro è fatto, ma senza perdersi nel processo. Questo periodo ti chiede di essere onesto con i tuoi sentimenti e i tuoi istinti, cercando riferimenti interni.

TORO

La profonda consapevolezza dell'altro nella tua vita avviene in questo periodo. Avrai più chiarezza su chi è quest'altro e come ti influenza. Necessità di partnership profonde, assolutamente autentiche e rispettose del senso di individualità delle parti. La vita sociale tende a intensificarsi, così come le apparizioni pubbliche.

GEMELLI

La consapevolezza della tua realtà materiale bussa alla porta. Il loro rapporto con la routine, il lavoro e la salute è generalmente intenso e questo viene elaborato al meglio durante questo periodo. Avrai più chiarezza in termini di ciò che deve essere fatto. Ottimo per riorganizzare tutto, ripulirlo e trasformare il rapporto con il proprio corpo e la salute. Brilla al lavoro e ai servizi.

CANCRO

Questo periodo ti porta consapevolezza di chi sei, della tua creatività e dell'intensità con cui la esprimi. Rafforzare la sicurezza di essere chi sei dalla profonda connessione emotiva con te. La tua coscienza profonda tende ad esprimersi più intensamente ora, cerca sempre il tuo riferimento interiore e concediti un'espressione creativa, avventurosa e autentica

LEONE

Il tuo sovrano, il Sole, ti chiede in questo periodo più introspezione. Preoccupati meno dei riflettori, poiché la chiarezza qui proverrà dalle tue profondità emotive. Anche i temi familiari richiederanno questa chiarezza. Cerca di vedere le tue motivazioni personali, emozioni, famiglia e vita personale con uno sguardo onesto e trasformativo.

VERGINE

Questo periodo ti rende consapevole delle tue idee, della comunicazione e di quanto potere hai quando hai a che fare con quest'area. La tua comunicazione scorre quando la usi dal tuo punto di vista profondo e soggettivo. Intensificazione e approfondimento degli studi beneficiari. La tua lucidità mentale ti permetterà di fare delle scelte con un misto di razionalità e istinto.

BILANCIA

Questo periodo ti rende consapevole dei tuoi beni materiali, talenti e valori e del modo migliore per applicarli. Hai un grande talento per trasformare tali realtà materiali e questo diventerà più chiaro ora. Cerca di darti più piacere, conforto e pace. Ottimo momento per i processi rigenerativi. Chiarezza nell'affrontare questioni finanziarie e materiali.

SCORPIONE

Buon compleanno! Il Sole torna alla sua posizione di nascita in questo momento, portandoti una maggiore consapevolezza di te stesso e di quanto tu serva come elemento di trasformazione per ciò che ti circonda. Sii ben consapevole della tua sicurezza e intensità emotiva. Tendi a cambiare periodicamente e questo è un momento importante per iniziare un nuovo ciclo.

SAGITTARIO

Questo periodo ti porta consapevolezza delle tue emozioni profonde, della tua spiritualità, dei contenuti psichici e dell'amore universale. Sarete sottoposti a radure in modo da poter iniziare presto un nuovo ciclo quando il Sole entrerà nel vostro segno. Consenti a te stesso di fluire di più in questo momento, lasciando andare vecchie convinzioni ed emozioni limitanti.

CAPRICORNO

Questo periodo lo rende consapevole del suo ruolo sociale, della sua posizione all'interno dei gruppi, di come può essere una luce trasformatrice all'interno di contesti collettivi più ampi e alternativi. Il tuo contributo in tali contesti sarà unico, a volte impegnativo, ma molto gratificante. Capacità di brillare e guidare in contesti collettivi.

ACQUARIO

Questo periodo ti porta consapevolezza del tuo ruolo professionale, autorità e impegni. Il tuo rapporto con quest'area è intenso, trasformativo e ora ne sarai più consapevole. Avrà anche una maggiore visibilità pubblica. Ottimo periodo per mosse di carriera, espansione e trasformazione. Immagine professionale carismatica e in evidenza.

PESCI

Questo periodo ti porta più consapevolezza della tua fede, obiettivi futuri, etica, principi e potere espansivo. Anche di tutte le trasformazioni necessarie in questo ambito. La tua coscienza ti indicherà movimenti e cambiamenti espansivi; abbi fede e permetti a te stesso di usare questo forte magnetismo per trasformare le tue realtà con un po' più di coraggio e ottimismo.