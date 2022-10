Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 27 ottobre al 3 novembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Gli ultimi mesi gli hanno portato una revisione delle sue responsabilità nei confronti del collettivo. Ora avrà più possibilità di concretizzarsi nell'impegno sociale, umanitario ed ecologico. Le relazioni di amicizia chiedono limiti, revisione e realismo, ma senza perdere il senso della fraternità. Realizzazione di tutto ciò che è alternativo, innovativo e futuristico.

TORO

Gli ultimi mesi lo hanno portato alla revisione in termini di risultati e ambizioni di carriera. Ora avrai condizioni più favorevoli per progredire, soprattutto se utilizzerai l'alternativa, le nuove tecnologie, i media, Internet, ecc. Un momento per assumere più autorità, leadership e maturare. Cerca di gestire la tua vita in modo indipendente e di realizzarla.

GEMELLI

Gli ultimi mesi lo hanno mobilitato per rivedere la sua fede ei suoi principi. Ha dovuto affinare le sue convinzioni, che ora porteranno maggiore libertà e coscienza collettiva. Questo sarà un periodo di fede pratica, che ti chiede risultati. Impegno per visioni della vita e studi superiori. Implementazione verso piani futuri.

CANCRO

Gli ultimi mesi gli hanno chiesto di rivedere seriamente le sue emozioni profonde. Era necessario maturare ciò che si sente e avere uno sguardo più freddo e obiettivo. Ora è il momento di stabilire i propri limiti sui valori comuni e sulle divisioni con gli altri. Maturando anche nel suo impegno a comprendere l'occulto e ciò che va oltre la superficie.

LEONE

Gli ultimi mesi ti hanno chiesto di rivedere le tue relazioni e le tue collaborazioni. Ora è più preparato a prendere impegni, così come a tagliare bordi e limiti nelle relazioni e persino a porre fine ad alcuni di essi. Conosci i tuoi limiti nella vita sociale e/o romantica. Impegnati nel tuo senso di giustizia ed equilibrio nella vita.

VERGINE

Gli ultimi mesi hanno portato domande e recensioni sul lavoro, su come svolgi il tuo servizio, sul tuo rapporto con il corpo, sulla salute e sul mondo materiale. Ora è meglio attrezzato per svolgere lavori alternativi e più indipendenti. Anche l'impegno a portare più conoscenze pratiche ai tuoi compiti. La salute richiede anche impegno, serietà e disciplina.

BILANCIA

Gli ultimi mesi ti hanno portato a rivedere il tuo senso di impegno verso te stesso e il tuo percorso. Ora sei meglio attrezzato per assumere l'autorità per potere e creatività personali. Per quanto tu sia una persona di relazioni, dovrai dimostrare che puoi gestirlo da solo. Impegno a possedere la tua stessa vita. Limiti anche per bambini e ragazzi.

SCORPIONE

Gli ultimi mesi ti hanno chiesto di rivedere il tuo impegno per la tua vita personale, casa, famiglia e radici. Questa profonda revisione emotiva ti è stata molto utile e ora sarai più potente per costruire la tua casa e/o stabilire meglio i tuoi limiti emotivi. Le esperienze familiari richiedono impegno e limiti. Impara ad essere obiettivo nel campo emotivo. Maturità, uscire dalla posizione infantile e crescere.

SAGITTARIO

Gli ultimi mesi ti hanno chiesto di rivedere il tuo discorso e la tua comunicazione. Ora sarai più preparato a comunicare con maturità, professionalità e autorità. Sappi quando stare zitto e, quando lo fai, lascia che sia con autorità e maturità. Bello avere più impegno per gli studi. Fai anche scelte più informate.

CAPRICORNO

Gli ultimi mesi vi hanno chiesto di rivedere la vostra realizzazione finanziaria e materiale nel senso di realismo e lavoro che vi sono peculiari. Ora sarai meglio preparato per eseguire i tuoi piani per la crescita dei valori materiali, finanziari e personali. Innovazioni combinate con sforzi che generano risultati. Più impegno per i tuoi talenti e valori.

ACQUARIO

Saturno è diventato retrogrado nel tuo segno (sole o ascendente), chiedendoti di rivedere la realtà della tua vita e il senso di autorità. Ora sarai più preparato a modellare, far crescere e maturare i concetti di chi sei. Tutta la sua capacità di innovare e rivoluzionare assume toni di realismo e concretezza, nel rispetto dei propri limiti.

PESCI

Gli ultimi mesi hanno richiesto una rivalutazione matura della vostra energia spirituale e psichica. Ora sei meglio preparato per il tuo impegno nei confronti della tua sensibilità, medianità ed energie sottili, il tutto in un tono più realistico. Anche un affinamento e un impegno per l'analisi razionale dei modelli subconsci. Strutturazione dietro le quinte.