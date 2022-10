Vuoi sapere chi è Memo Remigi? Età, carriera, moglie, figli e Instagram

In questo articolo vi darò tutti i dettagli su Memo Remigi, musicista noto anche per aver partecipato a diversi programmi televisivi, compresa la sua storia personale, la sua vita privata e la sua carriera.

Nome e Cognome: Emidio Remigi

Nome d’arte: Memo Remigi

Data di nascita: 27 maggio 1938

Luogo di nascita: Erba (provincia di Como)

Età: 84 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,78 m

Peso: 73 kg

Professione: cantante, paroliere, conduttore radiofonico e televisivo

Moglie: Lucia Russo

Figli: Stefano Remigi

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @memo.remigi

Profilo Facebook: Memo Remigi

Memo Remigi età, altezza e biografia

Scopriamo di più su Memo Remigi, famoso personaggio del mondo dello spettacolo, la sua età, la sua casa e cosa fa nella vita. Emidio Remigi, noto come Memo Remigi, è nato a Erba, in provincia di Como, il 27 maggio 1938. È alto 1,78 metri e pesa 73 chilogrammi. Non avendo tatuaggi visibili sul corpo, non si conoscono i dati relativi alla sua infanzia e adolescenza. Nonostante sia nato a Erba, ha vissuto a Como, città natale dei genitori. Memo D'Anzi lo scopre all'inizio degli anni Settanta, quando inizia a esibirsi. Giovanni D'Anzi lo scopre e inizia a esibirsi fino a vincere il Festival della canzone di Liegi e a ottenere un contratto discografico.

Vita privata

Abbiamo ampie conoscenze sulla vita privata di Memo Remigi. È stato sposato con Lucia Russo dal 1966 al 2021, che è morta il 12 gennaio all'età di 82 anni dopo una lunga malattia. Memo Remigi è stato profondamente addolorato dalla morte della moglie Lucia Russo, deceduta il 12 gennaio all'età di 82 anni dopo una lunga malattia. La coppia ha avuto problemi coniugali per tutta la durata del matrimonio, ma era inseparabile. Lo stesso artista ha ammesso di aver tradito la moglie più volte nel corso degli anni, ma di essere sempre tornato da lei per senso di colpa. Memo Remigi ha avuto un figlio, Stefano, anche lui nel mondo dello spettacolo. Lucia Russo ha dato alla luce due figli, Jacopo e Leonardo, avuti per molti anni con l'attrice Francesca Cavallin. Memo non è solo un nonno, ma anche un padre.

Pur essendo sposato, Memo Remigi ha avuto numerose relazioni e scappatelle nel corso degli anni, e Barbara D'Urso è stata una di queste. Secondo lo stesso Memo, ha avuto una relazione con la famosa conduttrice del telegiornale (di 19 anni più giovane di lui), che ha avuto quando era ancora sposato. La D'Urso, invece, ha smentito con un comunicato. I due hanno iniziato una relazione in un periodo in cui lei era agli inizi del mondo dello spettacolo, ma la moglie di Remigi si era già separata da lui all'epoca.

Dove seguire Memo Remigi: Instagram e social

È possibile seguire Memo Remigi sui social media dopo averlo conosciuto meglio? Assolutamente sì, e vi consigliamo di seguirlo su Instagram. La pagina ha una grande base di fan ed è piena di foto di lui in programmi televisivi, spesso fatte con molto umorismo. Ci sono anche molte foto di famiglia e soprattutto della moglie. È possibile seguire il lavoro di Memo anche attraverso il suo profilo Facebook, anch'esso molto attivo e aggiornato.

Carriera

Memo Remigi è un cantante, paroliere, conduttore radiofonico e televisivo, tra le altre cose. Ha iniziato come interprete di festival musicali in Un disco per l'estate a Milano. Tra le sue altre imprese, Un angelo calibro 9, uno spettacolo teatrale che lo ha visto protagonista sullo schermo. Nel 2006 è stato ambasciatore della LILT contro il fumo con la canzone Basta basta, sigaretta. Vares Va, l'inno del ciclismo mondiale di Varese 2008, è stato composto da lui e interpretato da lui, nonché destinatario del premio alla carriera nell'ambito dell'11ª edizione del Gran Premio Corallo Città di Alghero nel 2011. È stato inoltre candidato all'Unione di Centro per la Lombardia nelle elezioni del 2013. Dal 2017 la trasmissione Propaganda Live di La7 lo vede spesso ospite.

Sanremo

Nel 1965 compone la musica di Io ti darò di più, eseguita a Sanremo. Egli stesso si è esibito a Sanremo come vocalist in tre diverse occasioni: 1967, 1969 e 1973. Per la maggior parte degli anni successivi, Memo si è dedicato alla composizione di canzoni. Memo ha composto diverse canzoni per bambini, oltre a comporre per diversi spettacoli de Lo Zecchino d'Oro. Nel corso della sua carriera musicale ha pubblicato numerosi album e compilation.