Oroscopo Branko domani 30 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

Mercury ti ha chiesto di rivedere e analizzare criticamente le relazioni, le collaborazioni e la vita sociale, nonché di rivolgerti al terreno pratico. Ora sei in grado di scegliere e comunicare con più pensiero critico e realismo. La Luna Crescente ti motiva a far crescere il tuo ruolo nel mondo, la tua carriera e il tuo lavoro. Investi nella crescita realistica dei tuoi progetti. Il tuo magnetismo da intraprendere è alto.

TORO

Mercury ti ha chiesto di rivedere le routine e la salute, oltre a rivolgere la tua attenzione a ciò che è essenziale. Ora sei in grado di scegliere e comunicare dal punto di vista del potere e dell'essenza personali. La luna crescente ti incoraggia ad espandere i tuoi obiettivi, la fede e la visione del mondo. Cerca orizzonti più ampi, internazionali, diversificati e culturali.

GEMELLI

Mercurio, il tuo sovrano, ti ha chiesto di rivedere te stesso e la tua espressione personale, facendoti anche tuffare in acque emotive e organizzare questo terreno. Ora sei in grado di scegliere e comunicare da un punto di vista profondo e obiettivo. La Luna Crescente ti porta un momento di espansione nell'area affettiva e sessuale. Siate più aperti allo scambio reciproco. Concediti un'espansione dei sentimenti, ma senza perdere realismo e praticità.

CANCRO

Mercurio ti ha chiesto di rivedere i tuoi attaccamenti emotivi e le tue idee. Ora sei in grado di scegliere e comunicare con il pensiero critico e la ragione. Il tuo sovrano, la Luna, ora si espande nella tua area di relazioni. Consenti più contatto con l'altro, ma in modo maturo, realistico e oggettivo. I suoi sentimenti si rivolgono anche agli obblighi che ha nei confronti delle persone.

LEONE

Mercurio ti ha chiesto di rivedere idee e relazioni, oltre a portarti su un terreno più pratico e realistico. Ora sei in grado di comunicare e scegliere in linea con i tuoi valori personali. La luna crescente ti incoraggia ad espandere i tuoi progetti pratici, il lavoro, i compiti e la routine. La tua sensibilità richiede occupazione, quindi non stare fermo. Le possibilità di lavoro e di servizio ti chiamano. Anche la necessità di prendersi cura della salute.

VERGINE

Mercury ti ha chiesto di rivedere i valori, le finanze e chi sei. Ora, direttamente nel tuo segno, ti dà la possibilità di scegliere e comunicare da chi sei e con un senso realistico. La luna crescente ti porta un momento di espansione della tua autoespressione, potere di comando, creatività e centro della tua vita. Esprimi di più ciò che senti e con più proprietà.

BILANCIA

Mercurio ti ha chiesto di rivedere chi sei e come ti posizioni, oltre alle profonde emozioni al riguardo. Ora sei in grado di comunicare e scegliere in linea con il tuo lato intuitivo e istintivo. La Luna Crescente ti porta espansione nella vita personale e familiare. Cerca un contatto più interno con la tua sensibilità, concediti scambi maggiori e migliori con chi ti è vicino, ma senza perdere il senso dei limiti. Contatto espansivo con il lato ancestrale, intimo e familiare.

SCORPIONE

Mercury ti ha chiesto di rivedere i problemi del subconscio, così come le relazioni umane e collettive. Ora puoi scegliere e comunicare in modo più irriverente, ma anche realistico. La Luna Crescente attraversa il tuo settore mentale, portando intuizioni e domande soggettive. Verbalizzare tutta quella soggettività e quella profonda intuizione, ma senza perdere alcun senso di maturità o pragmatismo.

SAGITTARIO

Mercury ti ha chiesto di rivedere le esperienze sociali, così come le questioni di autorità e carriera. Ora sei in grado di comunicare e scegliere con più autorità e realismo. La luna crescente nel tuo settore materiale aumenta le tue possibilità di espansione pratica e finanziaria. Cerca di aumentare la tua forza lavoro e guadagna con realismo, ambizione e pragmatismo.

CAPRICORNO

Mercury ti ha chiesto di rivedere le questioni di proiezione, autorità e lavoro, nonché di rivedere gli obiettivi. Ora sei in grado di comunicare e scegliere più in linea con i tuoi obiettivi e principi. La luna crescente nel tuo segno (solare o ascendente) ti rende più soggettivo e più propenso a esprimere ciò che senti. Sii consapevole di ciò che dicono il tuo istinto e le tue emozioni.

ACQUARIO

Mercurio ti ha chiesto di rivedere le tue visioni del mondo, le tue convinzioni e la tua fede, oltre a portarti profondi cambiamenti emotivi. Ora sei in grado di comunicare e scegliere dalla tua profondità emotiva e dal tuo istinto. La luna crescente espande le tue emozioni nel regno dell'inconscio, della spiritualità e dell'universale. Impara a fluire con la vita e fidati di più dei piani più grandi. Comprensione psicologica e spirituale in aumento.

PESCI

Mercurio ti ha chiesto di rivedere i problemi emotivi e affettivi, oltre a portarti domande relazionali e sociali. Ora sei in grado di comunicare e scegliere con più pensiero e obiettività. The Crescent Moon ti regala un momento di espansione con gruppi, amicizie e progetti. La sua soggettività lo rende più connesso ai suoi coetanei, ma senza dimenticare il suo senso dei limiti.