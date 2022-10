Oroscopo Paolo Fox domani 30 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Ariete

In una Relazione, la fine del mese ti porterà a prendere le distanze da tutto ciò che appare troppo superficiale o banale. La tua parte saggia è desiderosa di condividere la sua conoscenza . Quindi, come leggi nei tuoi oroscopi di ottobre 2022 , in questi giorni puoi assumere il ruolo di insegnante in qualsiasi area della tua vita in cui senti che c'è qualcuno che può trarre vantaggio dalla tua esperienza e saggezza.

Toro

La fine del mese ti porta a rafforzare il legame con qualcuno che è veramente disposto a impegnarti con te fino alla fine, qualcuno che sa essere affascinante e piacevole nelle situazioni sociali, che si comporta con un'aria di dignità e grazia. In una relazione, è tempo per un tutto o niente .

Gemelli

Questa settimana puoi trovare la felicità attraverso la struttura e l'ordine, vuoi che tutto prenda il suo posto e puoi essere più perfezionista del solito. Sei in grado di imparare molto su te stesso ascoltando gli altri.

Cancro

Attirare nuovi amori sarà facile durante la fine del mese e probabilmente sei tu quello che perseguono i nuovi candidati. I tuoi sensi sono acuiti ed è per questo che sarà facile per te notare più facilmente qualsiasi sintomo nel tuo corpo.

Leone

Potresti provare un improvviso interesse per la storia della tua famiglia e per le storie, le tradizioni e gli schemi che vi vengono tramandati. È probabile che il tuo atteggiamento estroverso sia tornato e tu voglia farti notare.

Vergine

Puoi partecipare a molti giochi mentali questo fine settimana in cui non dici cosa intendi, fai attenzione alle conseguenze che le tue parole potrebbero avere a lungo termine. Potresti sentire un grande bisogno di affetto , vicinanza e supporto emotivo, quindi cerca di non allontanarti troppo dal mondo.

Bilancia

La fine di ottobre è per imparare qualcosa di nuovo , esplorare nuove informazioni e aggiornare le tue conoscenze su un argomento importante per la tua professione. La tua mente sarà irrequieta e cercherà stimoli extra.

Scorpione

La tua vita amorosa è molto importante per te in questa stagione dell'eclissi e, se non ti senti realizzato, puoi porre fine a un fidanzamento. La tua situazione finanziaria può renderti molto eccitato o molto angosciato.

Sagittario

Vuoi parlare delle tue emozioni , del passato, di argomenti spirituali o astratti. Potresti sentirti emotivo o sensibile riguardo al tuo aspetto fisico o all'immagine sociale che hai costruito.

Capricorno

Durante la fine di ottobre e l'inizio di novembre, le tue relazioni devono avere una sorta di elemento non convenzionale per tenerti interessato. Avrai bisogno di trascorrere del tempo da solo , è tempo di un ritiro emotivo.

Acquario

Probabilmente stai scommettendo su qualcuno che è stabile, ha successo nella sua carriera e ha una buona reputazione o immagine sociale. Se lavori in un team o con un gruppo di collaboratori in cui non ti senti emotivamente sicuro, evita di esporre le tue idee oggi , perché altri potrebbero ignorare le tue parole o criticare le tue azioni.

Pesci

Se qualcuno ha la capacità di espandere la tua mente e farti vedere le cose in modo diverso rispetto a prima, attirerà tutta la tua attenzione questo fine settimana. In questi giorni, gli eventi ti aiuteranno a raggiungere il successo professionale attraverso persone che ti aprono la strada.