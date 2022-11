Oroscopo Branko domani 2 novembre 2022: Previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi ho usato la frase "l'ora più buia è appena prima dell'alba" nella predizione di un altro segno. Mentre il nostro pianeta sta attraversando tempi così difficili, molte persone ne stanno contemplando il valore. Anche se capisco che suona un po' "banale", è vero che le cose possono solo migliorare. Potrebbe essere necessario attendere pazientemente prima di vedere che lo sforzo che hai fatto ripaga. Ma i semi sono piantati. Il tuo compito è mantenere umido il terreno. Presto vedrai le punte dei germogli che iniziano a uscire. Fidati... il raccolto arriverà prima di quanto pensi.

Immagina di avere un melo così alto che non puoi raggiungere il frutto senza salire una scala. Prendi il tuo fuori dal capannone, ma i pioli inferiori sono marciti. Fortunatamente, conosci qualcuno che ha una nuova scala. Quindi gli chiederai di prestartelo. Ma tu non conosci bene quella persona. E mentre vai avanti, inizi a preoccuparti che ti dica che non te lo sta prestando. Quando arrivi a casa sua, sei diventato così nervoso che hai deciso che è meglio lasciare le mele sull'albero. Oggi cerca di non pregiudicare una situazione e perderti.

Oroscopo Branko 2 novembre Acquario