Oroscopo Paolo Fox domani 2 novembre 2022: Previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Dicono che "l'ora più buia è quella prima dell'alba" e tutti noi (in misura maggiore o minore) abbiamo sperimentato questo fenomeno. Il che ci fa chiedere perché, quando le cose vanno male, non ci aspettiamo di vedere una luce in fondo al tunnel. Se i tempi difficili sono un segno sicuro dell'arrivo di tempi belli, penseresti che li apprezzeremmo. Il problema è che è difficile misurare la distanza che ci separa dalla sorgente luminosa. Il mio compito è dirti che ti stai avvicinando a una svolta che ti dà motivo di essere ottimista.

Come società, sembra che amiamo puntare il dito e spostare la colpa. Sebbene tutti dovremmo essere cittadini responsabili e lottare per la giustizia, se prendiamo davvero in considerazione tutti i fatti, le cose raramente sono così semplici come sembrano. Guardando più da vicino, spesso non è chiaro chi sia "colpevole". Sarebbe molto più facile per te risolvere la situazione insoddisfacente che stai affrontando se potessi incolpare qualcun altro per questo. Ma se sei abbastanza coraggioso da contemplare il ruolo che hai giocato in esso, sarai in grado di prendere una decisione che lo rettifica.

Oroscopo Paolo Fox 2 novembre Scorpione