Oroscopo Paolo Fox domani 2 novembre: Previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ci viene detto che se facciamo una domanda stupida otterremo una risposta stupida. Quindi significa che se facciamo una domanda intelligente, ci viene garantita una risposta intelligente? Sembra che certe persone non riescano a capire le domande intelligenti. Sono troppo assorbiti dai propri pensieri per apprezzare l'abilità e la cura che si trovano in una domanda ben ponderata. Quindi, a loro, questo sembra sciocco! Forse oggi non è necessario pensare a una domanda prima di porla. Una risposta "stupida" potrebbe avere più senso di quanto ti aspetti.

Non sei il tipo di persona a cui piace agitarsi e brontolare. Se un lavoro deve essere fatto, preferiresti metterti al lavoro piuttosto che lamentarti di quanto sia difficile. Sai che quando un compito deve essere svolto, non ha senso rimandarlo. Tuttavia, ciò non significa che non apprezzi una mano amica. Perché a volte vedi che stai facendo tutto? Beh, le persone non sono indovini. E fai un lavoro così buono che è facile per loro sedersi e guardare. Se chiedi aiuto oggi, sarai deliziato dalla qualità della risposta che riceverai.

Oroscopo Paolo Fox 2 novembre Cancro