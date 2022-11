Oroscopo Branko domani 3 novembre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

Stai cercando incrementi e guadagni nei tuoi valori e nelle tue finanze e oggi avrai maggiore chiarezza sui metodi e sui passaggi che dovresti intraprendere. Cerca di essere utile, valuta la tua capacità di lavorare e allenarti per sentire la vibrazione della prosperità. I tuoi sforzi dovrebbero essere valutati. Relazione di equilibrio con il piano materiale. Cerca di dare il meglio di te nella vita pratica.

TORO

Oggi c'è un'energia molto equilibrata, che ti permette di essere ed esprimere di più quello che sei, cercando di esprimere ciò che è vero in te stesso. Sarai più emotivamente sicuro di te stesso e della tua autostima, ma senza perdere il tuo lato gentile e sensibile. Ascolta ciò che dice la tua essenza e agisci per la sua manifestazione nel tempo presente.

GEMELLI

Oggi ti porta energie favorevoli al riequilibrio emotivo. Devi cercare, dalla profonda consapevolezza dei tuoi problemi emotivi e personali, un ritorno al lato spirituale, attraverso la comprensione subconscia e attraverso la parte energetica della vita. Ottimo momento per cercare pratiche energetiche e spirituali che portino nutrizione e guarigione.

CANCRO

Sei in un momento che ti chiede ricerca più razionale e socialità e oggi c'è un'energia molto equilibrata in questo senso. Sei più consapevole e propositivo nella comunicazione e questo ti favorisce nel donarti alla collettività, sei più amabile, ma anche rivoluzionario nel rapporto con i tuoi coetanei, in un equilibrio più facile.

LEONE

Oggi porta un equilibrio energetico focalizzato sul campo materiale. Sei molto più consapevole del tuo senso di autostima, talenti e possibilità. Tutto questo ti dà slancio per andare e realizzare la tua realizzazione, carriera, dharma e uso dell'autorità. L'energia di equilibrio radicata e realistica sta rendendo più facile aprirsi di più per agire là fuori.

VERGINE

Sei molto più consapevole di te stesso e del tuo senso di autostima. Questo ti incoraggia a uscire dalla tua zona di comfort e cercare nuove fermate e possibilità. Energia di espansione e innovazione, ma con equilibrio e ordine. Fiducia in te stesso per correre più rischi, avere più fiducia nel futuro e cercare tutto ciò che allarghi i tuoi orizzonti.

BILANCIA

Hai lavorato intensamente sui tuoi problemi subconsci ora. Questo ti permette di essere più aperto al cambiamento in modo positivo ed equilibrato. C'è una profondità ora che ti chiede di uscire dalla tua zona di comfort, ma senza perdere il tuo senso di realismo e praticità. Consapevolezza emotiva e spirituale che guida degni cambiamenti e trasformazioni.

SCORPIONE

Oggi ti porta l'energia di equilibrio nelle relazioni umane. C'è un forte senso del lavoro a favore del collettivo e dell'evoluzione di tutti e della coscienza collettiva che ti spinge a cercare i tuoi simili. Donazione affettiva, ma anche con senso critico e limiti. Stai con le persone e dona il meglio che hai da offrire.

SAGITTARIO

Oggi c'è un'energia di equilibrio focalizzata sul lavoro e sulla vita materiale. Sei molto più consapevole dei tuoi obblighi, doveri e senso di autorità. Tutto ciò ti rende più facile "sporcarti le mani" e svolgere i tuoi compiti con valore e coerenza. Cambiamenti sul lavoro, ma da un senso di strutturazione interna ed equilibrio. Preziosi cambiamenti nella routine.

CAPRICORNO

Oggi ti porta l'energia dell'equilibrio dell'espressione stessa. È molto più consapevole dei suoi principi, credenze, fede, possibilità e del proprio asse etico. Tutto questo ti porta ad esprimere in modo prezioso e solido chi sei e la tua creatività. Ricerca di avventura, coraggio e audacia, ma all'interno di un equilibrato realismo.

ACQUARIO

Stai attraversando vari problemi emotivi e/o familiari. Oggi vi offre la possibilità di trovare più equilibrio in questo senso. La profonda consapevolezza ti dice che i cambiamenti sono necessari e questo ti spinge a cercare tali cambiamenti. Stai con gli altri, ma cambia il tuo modo di agire emotivamente. Considera il cambiamento come un processo che porterà il meglio in avanti.

PESCI

Oggi ti porta energia di equilibrio sociale e intellettuale. Sei più aperto all'ascolto e alla comprensione degli altri e questo ti rende più facile cambiare idee e concetti. Sii più aperto e guarda le opzioni, le diversità e le idee diverse. Cerca di donare un po' più della tua sensibilità agli altri, ma con pragmatismo e pensiero critico.