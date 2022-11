Oroscopo Paolo Fox domani 3 novembre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

Marte, il suo sovrano, è in un aspetto contrastante ma stimolante rispetto a Venere. Il tuo campo mentale pullula di idee e possibilità e devi applicarle praticamente. Pur rispettando il modo in cui tutto viene svolto nella routine e nel lavoro, cerca di mettere in pratica maggiormente i tuoi desideri e le tue forme. Teoria e pratica si uniscono in modo fertile.

TORO

Venere, il tuo sovrano, si trova in un aspetto contrastante ma stimolante rispetto a Marte. Stai valutando di più la tua creatività e ora avrai idee pratiche al riguardo. Ma dovresti cercare di valorizzare le tue creazioni nella giusta misura ed evitare anche spese eccessive. Apprezza il meglio di te stesso e della tua espressione personale e agisci di conseguenza.

GEMELLI

Marte nel tuo segno (sole o sorgere) ti rende più proattivo, indipendente e impulsivo. Tuttavia, la posizione di Venere richiede maggiore apprezzamento emotivo, armonia familiare e pacifica interiorizzazione. Devi conciliare questi due fattori, essere te stesso, ma vivere sensibilità e scambio. Mercurio, il tuo sovrano, è retrogrado e ti chiede di rivedere i tuoi atteggiamenti e le tue espressioni.

CANCRO

I problemi del subconscio sono molto mobilitati in questo momento dalla posizione di Marte. Potrebbero emergere rabbia repressa e un senso di individualità ferito, ma dovresti anche mantenere il tono conciliante e pacifico di Venere nel tuo settore di comunicazione. Cercare di ascoltare gli impulsi emotivi, ma decodificandoli con senso critico, razionalità e realismo.

LEONE

Il loro senso di autostima è fortemente mobilitato, ma anche un senso di azione innovativa. Cerca un equilibrio tra mantenere e spendere, valorizzando i tuoi desideri all'interno di ciò che è giusto. Dovresti anche concentrarti sulla tua autostima, ma essere generoso con il collettivo. I conflitti con altre persone richiedono maggiore maturità e consapevolezza del proprio posto e della vera autorità.

VERGINE

Venere nel tuo segno (solare o ascendente) fa emergere un apprezzamento di te stesso, una ricerca del piacere personale e condiviso. Tuttavia, c'è anche un forte incentivo per loro ad agire a favore della loro carriera e aprire percorsi nel mondo, lasciando la parte più agiata. Esprimi la tua autostima e provaci. Mercurio, il tuo sovrano, è retrogrado e ti chiede di rivedere i tuoi valori.

BILANCIA

Venere, il tuo sovrano, si trova in un aspetto contrastante ma stimolante rispetto a Marte. Stai valutando maggiormente il tuo lato più introspettivo, emotivo e spirituale. Tuttavia, c'è anche un forte stimolo ad espandersi, agire e avventurarsi. Cerca di onorare e bilanciare queste due sfaccettature. Mercurio retrogrado nel tuo segno ti chiede prima di ascoltare di più te stesso.

SCORPIONE

Marte, il suo sovrano, è in un aspetto contrastante ma stimolante rispetto a Venere. Sei fortemente connesso ai tuoi istinti, alle emozioni profonde e al bisogno di trasformazione. Tuttavia, è anche chiamato a interagire con le persone, avere diplomazia e portare pace alla collettività. Cerca di aiutare e amare, ma anche onorare il tuo lato in trasformazione e questo porta la profondità in superficie.

SAGITTARIO

Siete incoraggiati a esprimere il vostro lato gentile, conciliante e diplomatico al pubblico e al mondo esterno. Tuttavia, i conflitti nelle relazioni e nell'interazione con l'altro lo sfidano in questo senso. Devi usare il tuo lato più affettuoso e femminile entro i giusti limiti, sapendo come posizionarti e dire di no quando necessario. Azioni congiunte per guadagni agevolati.

CAPRICORNO

Ora c'è una visione di tutto ciò che è bello nella fede, nelle possibilità future e nel regno sociale. Tuttavia, c'è una forte forza lavoro qui e ora che non lascia molto tempo per sognare ad occhi aperti. Cercare di trovare un equilibrio tra la visione del futuro e l'azione presente. Onora i tuoi obiettivi e sogni, ma agisci anche nel presente, un passo alla volta.

ACQUARIO

Sei in un momento in cui sei incoraggiato a essere te stesso, cercando più creatività e indipendenza. Ma c'è anche un forte stimolo a condividere valori, a vivere con intensità l'affetto e la sessualità. Cerca di conciliare questi estremi, essendo te stesso, ma permettendoti anche di scambiare sano con gli altri.

PESCI

C'è un forte stimolo alle relazioni, alla ricerca della socialità, dell'amore romantico e delle collaborazioni. Tuttavia, sono presenti anche la loro forza e il bisogno di indipendenza emotiva. Cerca di stare con le persone, ma sii trasparente su ciò che provi. Alcuni posizionamenti e considerazioni fatte con calma e ragione possono essere utili per le relazioni.