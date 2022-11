Oroscopo Paolo Fox domani 7 novembre 2022: Le previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

La Luna nel tuo segno (solare o nascente) fa emergere molte emozioni, desideri e problemi inconsci. Il tuo potenziale affettivo è pieno, ma senza smettere di essere fedele a te stesso. Canalizza la tua assertività emotiva e indipendenza, ma senza aggressività o durezza. Guarire la connessione emotiva con te.

TORO

La Luna oggi attiva i tuoi problemi inconsci. Qui c'è una ricerca dell'esplorazione emotiva e delle ferite sottostanti. Ricorda il tuo naturale pragmatismo e le tue basi nell'affrontare tali emozioni. La connessione con il lato spirituale della vita è forte, approfittane per cercare la guarigione olistica.

GEMELLI

Le relazioni sociali sono intense e ti porteranno forti emozioni. Il suo bisogno di scambio affettivo è grande, ma anche nel rispetto delle individualità. La tua luce e il tuo discernimento possono essere veri balsami per molte persone ora. Guarire la sicurezza di appartenere a gruppi e avere amicizie.

CANCRO

Il suo sovrano, la Luna, è in Ariete. La tua impulsività sarà maggiore, quindi osserva le tue azioni e parole. Il tuo potenziale per esibirti nel mondo e aprire le porte dei professionisti è in crescita e intenso. Canalizza questa forza in modo maturo per vincere sul piano materiale. Possibilità di avanzamento professionale.