Hai capito chi è Laura Marafioti moglie di Edoardo Leo? Età, lavoro e figli

Laura Marafioti, sposata con Edoardo Leo, entrambi lavorano a progetti congiunti: ecco i loro sforzi comuni.

Laura Marafioti (moglie di Edoardo Leo) ha collaborato professionalmente con il marito in diverse occasioni. L'attore e regista è oggi uno dei più apprezzati del panorama cinematografico italiano, ma poco si sa della sua vita privata. Questa sera lo vedremo su Rai 1 in uno speciale dedicato a Nino Manfredi per festeggiare i 100 anni dalla sua nascita. Leo si è fatto strada nel mondo della recitazione, dimostrando le sue doti comiche ma anche drammatiche e interpretando ruoli sempre più intensi e complessi, in teatro e sul grande schermo. Oggi è conosciuto anche come regista, e film come Noi e la Giulia o Buongiorno Papà sono grandi successi.

Laura Marafioti, moglie di Edoardo Leo: una coppia nella vita e sul lavoro

L'artista è notoriamente sulla sua vita sentimentale e ha spesso dichiarato di volerla tenere lontana dai riflettori. Tuttavia, sappiamo che all'inizio degli anni 2000 ha sposato la sua fidanzata di lunga data, Laura. I due sono marito e moglie ormai da 20 anni, ma in realtà sono stati insieme molto prima: hanno infatti avuto due figli insieme: Francesco e Anita. Non sappiamo come i due si sono conosciuti né quanti anni abbia La Elle... ma siamo abbastanza sicuri che abbia un buon senso dell'umorismo.

Laura Marafioti è un'interprete come Edoardo: cantante e ballerina, collabora spesso come corista con artisti importanti come Venditti. Oltre alla descrizione della carriera musicale, Laura ha anche lavorato in televisione come ballerina nel programma Tira e Molla condotta da Paolo Bonolis su Canale 5. Un articolo di Donna Glamour Laura come una delle "sellerette", vallette del quiz show. fino alla coppia abbia collaborato ad alcuni progetti artistici - Laura è un'ottima cantante e ha partecipato alla colonna sonora di Buongiorno Papà - il marito Leo ha diretto il video del loro duetto Francesco.