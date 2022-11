Oroscopo Paolo Fox domani 8 novembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Le tue emozioni devono essere lavorate, soprattutto per quanto riguarda le energie collettive. Impara ad avere uno sguardo più maturo, sobrio e razionale su questo settore, ma senza perdere sensibilità. Saper trovare un equilibrio tra accoglienza e porre limiti alle relazioni con amicizie, gruppi e vibrazioni collettive. Questo è il momento di avere un'analisi più fredda prima di impegnarsi in ideali o cause.

TORO

Attraversi questi giorni con il bisogno di maturare le tue emozioni e cercare di più la tua autorità, prenderti più cura di te stesso ed essere una solida base per te stesso e, di conseguenza, per gli altri. I problemi di lavoro richiedono un aspetto professionale e un uso più obiettivo delle emozioni in questo senso. Sensibilità matura applicata al mondo.

GEMELLI

C'è bisogno di affinare le tue emozioni riguardo alle credenze, alla religione, alla politica e anche ai tuoi impulsi. Anche se senti un grande impulso, cerca la tua naturale capacità di analizzare e riflettere. Matura il tuo punto di vista e questo ti aiuterà ad essere più te stesso, ma libero e autentico, ma con un tono leggero, razionale e di mentalità aperta.

CANCRO

Le tue emozioni sono profonde e intense per la posizione della Luna, il tuo sovrano. Sarà però necessario saper trattenersi quando necessario, analizzare, digerire, razionalizzare e ponderare. Attraversi un movimento di riciclaggio emotivo e devi prendere questo impegno. Se necessario, cerca più introspezione per elaborare queste energie e liberarti.

LEONE

Le emozioni si mobilitano oggi, soprattutto quelle riferite alle collaborazioni, all'altro. Ci sarà intensità emotiva, ma deve essere maturata, levigata e analizzata. Cercare di districare le emozioni insieme a razionalità, maturità ed evitare la reattività. Questo momento ti chiede equilibrio e capacità di metterti nei panni dell'altro.

VERGINE

Le tue emozioni oggi passano attraverso il bisogno di senso critico, pragmatismo, maturità e razionalità. Le questioni relative al lavoro, alle attività di routine, alla salute e alla vita materiale sono in aumento, ma necessitano di una canalizzazione pratica e realistica. Cerca di dedicarti a compiti con responsabilità come un modo per trasformare e lucidare le emozioni.

BILANCIA

Le tue emozioni sono egocentriche e intense in relazione alla tua percezione di te stesso e di ciò che ti circonda. Tuttavia, è chiamato a maturare queste emozioni e ad assumersi la vera responsabilità di sé, delle sue scelte e posizioni nella vita. I romanzi e gli amori richiedono un mix di accettazione e limiti. Esprimi la tua irriverenza con maturità.

SCORPIONE

Le tue emozioni sono intense, ma devi saperti dare dei limiti e anche fermarti quando necessario. Problemi emotivi, familiari e personali possono metterti alla prova. Ma ricorda che è tua responsabilità occuparti di questo. Ora devi accoglierti e vederti oltre i tuoi problemi emotivi con più freddezza e obiettività.

SAGITTARIO

La tua mente è molto sensibile alle emozioni, ma sarà necessario non cedere al cimurro. Cerca di verbalizzare ciò che senti con calma, freddezza e obiettività. Lo stesso vale per l'ambiente circostante e le relazioni intime. Cerca l'obiettività, la mobilità e guarda entrambi i lati dei problemi. Maturare e lucidare idee vecchie e logore.

CAPRICORNO

Le emozioni vengono mobilitate, soprattutto nell'area finanziaria e materiale. Il processo qui richiede la tua disciplina naturale da parte del tuo sovrano, Saturno, combinata con la tua sensibilità attraverso la Luna. Assumersi la responsabilità di nutrire, prendersi cura e valorizzare te stesso nella giusta misura. Vedere le questioni materiali e finanziarie in modo più obiettivo e senza reattività.

ACQUARIO

La luna piena nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta una fioritura emotiva e soggettiva. Tuttavia, dovresti anche cercare maturità, moderazione e freddezza dalla presenza di Saturno qui. Sappi come bilanciare la tua espressione emotiva con la tua naturale capacità di analisi fredda e distaccata. Cerca di capire le tue emozioni in modo obiettivo.

PESCI

La luna piena mobilita emozioni profonde, soggettive e persino inconsce. Tuttavia, devi affrontarli con razionalità, maturità e moderazione. Impegnarsi a capire quali meccanismi psicologici vengono elaborati, lasciando il posto di vittima e ponendosi come trasmutatore delle proprie problematiche interne con calma e obiettività.