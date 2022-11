Oroscopo Paolo Fox domani 8 novembre 2022: le previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

Il tuo bisogno di esprimere il tuo lato glamour sarà alto. Mostra al mondo i tuoi talenti e le tue qualità che li faranno innamorare di te. Romanzi in aumento. Piacere nel prendersi cura di sé, nel migliorare l'immagine di sé. Buoni anche i rapporti con bambini e ragazzi. Esprimi il tuo amore e il tuo piacere con coraggio, mettendo i tuoi talenti al centro della scena.

TORO

Venere, il tuo sovrano, viene a ricordarti il ​​piacere di avere una bella casa che è il tuo viso. Gli viene anche ricordato di relazionarsi con i familiari e le persone più vicine con più calore e amore. Cerca relazioni familiari più armoniose, ma senza tradire te stesso nel processo. Rendi il tuo ambiente personale più bello e raffinato. Buon momento per fare pace con il tuo lato emotivo.

GEMELLI

Il tuo bisogno di comunicare sarà ancora più alto, poiché vuoi condividere le tue idee con gli altri. Ricordati di ascoltare anche. Usa la diplomazia per esprimere al meglio le tue idee. Realizza tutta la bellezza e l'armonia che sono intorno a te e nelle piccole cose. L'amore è nell'aria, nell'ambiente circostante e nell'ambiente circostante, sii consapevole.

CANCRO

La tua identificazione con i tuoi beni materiali sarà maggiore in questo periodo. Valuta i tuoi effetti personali nella giusta misura. Esperienza di piaceri sensoriali in aumento. Tempo per regalarsi buoni profumi, massaggi e piaceri in genere. Anche i tuoi valori e convinzioni personali sono ancora più rafforzati, vivi la vita secondo ciò in cui credi.