Oroscopo Paolo Fox domani 8 novembre 2022: le previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

Venere entra nel tuo segno (solare o ascendente), aggiungendo fascino, sensualità e autostima. Il tuo bisogno di cercare romanticismo, scambio sessuale e piacere è ai massimi livelli. Anche il tuo lato più dolce si esprimerà di più in questo periodo, tempo per valorizzare chi sei e condividere i tuoi talenti con generosità.

VERGINE

Le vostre relazioni hanno bisogno di essere ripensate e riciclate in questo periodo. Analizza se non hai preteso troppo dall'altro nei tentativi di dominazione, altrimenti potrebbe esserti sottomesso. Necessità di guardare alle relazioni e alle finanze da una prospettiva più spirituale. Il rapporto con il lato invisibile della vita assume un'aria di avventura e intensità. L'amore può essere molto, molto buono e fruttuoso qui, purché sia ​​fluido e esca dal falso bisogno di controllo.

BILANCIA

Il tuo sovrano, Venere, ora ti porterà più energia focosa, seducente e sessuale. Il tuo rapporto con i gruppi è facilitato. Necessità di trovare maggiore libertà nelle relazioni. La sua passione sarà la coesione delle situazioni collettive. Potresti sentire più il bisogno di esporre la tua immagine al pubblico. Cerca armonia, creatività e gioia nelle relazioni di gruppo.

SCORPIONE

Venus viene per aggiungere valore alla tua vita e alla tua immagine professionale. Sarai più in grado di impressionare figure autorevoli e aprire porte professionali in base alla tua creatività e talento. Investi per migliorare la tua immagine. Mostra al mondo i tuoi talenti, grazia e intensità. La tua energia attraente e magnetica favorisce il progresso materiale, goditela.