Oroscopo Paolo Fox domani 8 novembre 2022: le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO

L'amore ti chiede di espandere i tuoi confini. Cerca persone che ti aiutino ad espanderti e crescere. L'energia sessuale chiede libertà. Cresce anche l'apprezzamento della fede, in un vero rapporto d'amore con il divino. Anche l'amore per la natura e per la vita all'aria aperta si esprime con forza. Abbi più fiducia nelle relazioni e nella tua capacità di permettertelo.

CAPRICORNO

Il tuo fuoco sessuale brucerà molto forte durante questo periodo. Vivi questa sfaccettatura con creatività e intensità. La necessità di vivere insieme i valori deve essere espressa. Apprezzamento di tutto ciò che è nascosto e profondo. Necessità di relazioni smascherate. Scambio sessuale e/o emotivo creativo, chiaro e gioioso. Esperienza intensa in relazione ai beni condivisi.

ACQUARIO

Il romanticismo è nell'aria per te. Vivi la relazione a due con passione e consegna. Creatività nella relazione. Anche la vita sociale si fa più intensa, chiedendoti di guardare più generosamente verso gli altri. Buon momento di convivenza, ma senza perdere di vista chi sei. Cerca di essere corretto e premuroso in tutte le esperienze, oltre a mostrare empatia.

PESCI

Il tuo amore per il lavoro e la vita materiale richiede espressione. Se ami il tuo lavoro e il tuo corpo fisico, questo sarà più evidente. In caso contrario, il periodo è buono per riflettere su cosa soddisferà il vostro cuore a questo proposito. Cerca più piacere, bellezza e gioia nella tua routine. Cerca anche più piacere nel cibo e prenditi cura del corpo fisico. Dedizione amorosa alla vita materiale.