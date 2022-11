Samsung Galaxy M33 5G, recensione: l'impegno di Samsung per vincere il rapporto qualità-prezzo

È una realtà che la fascia media è un mercato davvero ambito , ed è per questo che il Samsung Galaxy M33 è diventato uno dei fascia media più popolari di Samsung.

In molte occasioni, questo tipo di dispositivo può dissuaderci dal pensare che abbia vantaggi troppo bassi. Ma dopo aver testato il Samsung Galaxy M33 5G, riteniamo che possa essere un'opzione che è nella mente di molte persone che desiderano aggiornare il proprio dispositivo mobile senza dover investire una grande quantità di denaro.

Scheda tecnica Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M335G Dimensioni e peso 165,5 x 76,9 x 9,4 mm 215

g Schermo Display LCD da 6,6 pollici con

risoluzione FullHD+,

frequenza di aggiornamento di 120 Hz Processore Snapdragon 750G RAM 6 GB Magazzinaggio 128 GB

Fino a 1 TB con scheda microSD Fotocamera frontale 8MP f/2.2 telecamere posteriori Principale: 50 Mpx f/1.8

Grandangolo: 5 Mpx f/2.2

Sensore di profondità: 2 Mpx f/2.4

Macro: 2 Mpx f/2.2 Batteria 5.000 mAh

Carica massima a 25 W Software OneUI 4.1 basato su Android 12 connettività 5G

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz

Bluetooth 5.0

NFC

USB-C Altri Lettore di impronte digitali sul lato Prezzo 359€

Un'ottima esperienza in mano e uno schermo straordinario

Ad una prima occhiata a questo Galaxy M33 5G, le sue grandi dimensioni sorprendono, così come il suo peso che supera i 200 grammi. Ma dopo averlo in mano per diversi giorni, dandogli un uso normale, possiamo dire che il design è molto ben fatto in modo che non sia scomodo tenerlo tra le mani per molto tempo . Questo perché i bordi del dispositivo non sono completamente piatti, ma hanno una leggera curva che lo rende ergonomico.

Di fronte ad un dispositivo di fascia media, dal prezzo non esorbitante, ovviamente non ci si può aspettare materiali di fascia alta. In questo modo nella parte posteriore viene integrato un involucro di plastica , che nel dispositivo che ci è arrivato è di colore verde, e che si è rivelato molto appetibile. Inoltre, per quanto riguarda la sua capacità oleofobica, va precisato che le impronte non restano troppo marcate.

Per quanto riguarda lo schermo non è disponibile la tecnologia Super AMOLED delle gamme più alte, ma il pannello di questo Galaxy M33 si comporta molto bene. Durante il test abbiamo visto un colore davvero ben calibrato e una luminosità che se usata in strada è abbastanza adeguata. La riproduzione di video si apprezza soprattutto per il fatto che ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz , cosa che ci ha sorpreso per sempre avendo un'esperienza molto fluida.

Se andiamo al sistema audio integrato, abbiamo rilevato luci e ombre. Innanzitutto ha solo un altoparlante nella parte inferiore , il che rende impossibile avere un suono stereo, il che confonde l'esperienza. Qualcosa da aspettarsi in questa fascia di prezzo in cui il suono non è dato risalto. Anche se, testandolo, abbiamo visto che a basso volume si sente bene una canzone o un video. Il problema è quando il volume viene alzato troppo dove è già evidente un suono in scatola.

In questi casi in cui non si investono molti soldi negli altoparlanti, le aziende, come nel caso di Samsung, decidono di aggiungere un jack da 3,5 mm. In questo modo potrai collegare delle cuffie che offrono una qualità del suono superiore.

Prestazioni conformi, ma con qualche ritardo

Come abbiamo visto nella scheda tecnica, questo dispositivo Samsung monta uno Snapdragon 750G che, pur non prevedendo vere meraviglie, la verità è che mi ha lasciato l'amaro in bocca con qualche problema di lag in alcune applicazioni.

Una volta avviato, questo processore ha bisogno di un po' di tempo per avviare il dispositivo quando, ad esempio, lo stai riavviando. Nel primo sblocco, il dispositivo ti avverte che sono necessari alcuni secondi per avviarsi , cosa che può succedere. Ma il fatto di avere un ritardo quando si passa da un'applicazione all'altra come tra Twitter e TikTok è qualcosa che ha attirato la mia attenzione in peggio. Non succede ogni volta, ma quei momenti particolari possono essere davvero imbarazzanti.

Nella sezione gaming si è notata una performance che approva, anche se non con molta nota. Nonostante abbia lo schermo a 120 Hz, si fa notare che a volte ci vuole troppo tempo per aggiornare lo schermo avendo degli scatti . Ecco perché non è troppo progettato per offrire un'esperienza di gioco eccezionale, soprattutto perché dopo pochi minuti di utilizzo fa sì che il dispositivo inizi a riscaldarsi facilmente.

Il sensore di impronte digitali offre un'esperienza molto buona. È molto veloce durante lo sblocco e accessibile.

Ma quello che ci ha davvero sorpreso in meglio è il sensore di impronte digitali che integra su un fianco. Sblocca il tuo dispositivo molto velocemente semplicemente premendo il pulsante . In questo caso, è abbastanza apprezzato che sia stato scelto di posizionarlo di lato e non sullo schermo, dando priorità alle prestazioni che ha. Nel mio caso non ho quasi avuto problemi che l'impronta digitale non sia stata riconosciuta.

Samsung Galaxy M33 5G Samsung Galaxy M23 5G Samsung Galaxy A52 5G Xiaomi Mi 10T Lite OnePlus Nord CE 5G Processore Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 750G RAM 6 GB 4GB 8 GB 6 GB 12 GB Geekbench 5.0 (singolo/multiplo) 713/1684 580/1.524 632/1905 673 e 1968 634/1.788 Marchio 3D (Wild Life Unlimited) 2.332 1.107 3.650 (colpo di fionda) 4.076 (colpo di fionda) 3.878 (colpo di fionda) PC Mark Work 3.0 9.876 8.387 9.623 8.973 8.392

Dal livello di personalizzazione che integra, One UI 4.1 basata su Android 12 può essere più o meno un fan. ciò che è chiaro è che è uno strato pesante e contribuisce al ritardo. Anche se ha alcuni punti positivi come la possibilità di scegliere quelle applicazioni che vuoi vedere preinstallate al primo avvio . Questo è qualcosa di cui essere grati per non avere applicazioni che in realtà non utilizzerai installate dal primo momento, anche se alcune rimangono nel calamaio.

La batteria da 5.000 mAh ci ha regalato una buona esperienza in generale, anche se ci aspettavamo di più. Nel mio caso particolare, con una carica, l'autonomia può arrivare a circa 5 ore di schermo attivo, anche se nei giorni in cui l'abbiamo dato un uso più intenso è durata solo 4 ore.

Durante l'utilizzo di queste applicazioni, o videogiochi, è stato notato come la batteria iniziasse a calare drasticamente. Ecco perché i 5.000 mAh, a seconda dell'uso che se ne fa, possono diventare davvero brevi.

Ma quello che veramente preoccupa in questo Galaxy M33 è il tempo di ricarica che diventa insopportabile. Nonostante abbia un connettore USB-C, la ricarica rapida che integra è di 25 W e senza alimentatore incluso nella confezione . Nel nostro caso abbiamo utilizzato un adattatore da 30 W e i tempi di ricarica sono stati i seguenti senza utilizzare il dispositivo:

5 minuti: 5%

15 minuti: 11%

30 minuti: 23%

45 minuti: 34%

1 ora: 47%

1 ora e 15 minuti: 61%

1 ora e 30 minuti: 72%

1 ora e 45 minuti: 85%

2 ore: 95%

Totale (0-100%): 2 ore e 9 minuti

Una fotocamera che non ha deluso, anche se non è perfetta

L'interfaccia della fotocamera che Samsung ha pensato per questo dispositivo è senza dubbio una delle più classiche, ma la verità è che è apprezzata per non perdersi in numerosi menù. Tra le scorciatoie si può evidenziare la sezione Divertimento , che ti propone diversi filtri per cambiare il tuo viso o quello dei tuoi amici come se fossero filtri di Instagram . Oltre a questo c'è la scorciatoia per la modalità ritratto o video. Nella sezione Altro , si trovano le altre opzioni, come la modalità notturna, super slow motion, slow motion o modalità macro.

Una volta che abbiamo iniziato a scattare foto, abbiamo trovato un risultato abbastanza buono. Ovviamente questa fotocamera va sempre valorizzata considerando che parliamo di un dispositivo di fascia media, quindi non ci si può aspettare la fotocamera perfetta . Questo è qualcosa che si evidenzia quando ingrandiamo una delle fotografie che abbiamo scattato in cui non si apprezzano molti dettagli.

camera principale

Eliminando questo problema con il dettaglio durante lo zoom, in generale ci troviamo di fronte a un'immagine che rispetta parecchio i colori reali senza finire di saturarli o schiarirli, come ci aspettavamo. Questo è qualcosa che amiamo, anche se accade solo quando ci sono condizioni di illuminazione molto favorevoli .

Per quanto riguarda il grandangolo di questo dispositivo Samsung, il risultato è generalmente buono, con un colore per niente saturo, catturando un'immagine con un'ampiezza maggiore . Se è vero che rispetto al livello di dettaglio ci rimane l'amaro in bocca

obiettivo grandangolare

La modalità macro ci ha dato una buona sensazione su cosa aspettarci. Anche se ha ancora problemi quando si tratta di concentrarsi sulla scena in generale. Nonostante l'oggetto principale sia ben messo a fuoco, seppur con una mancanza di dettagli quando si tratta di ingrandirlo, è possibile trovare delle zone sgranate nei suoi dintorni , nonostante l'illuminazione sia molto buona.

Modalità Macro

Ma senza dubbio uno degli aspetti più importanti per molte persone potrebbe essere la modalità ritratto. In questo caso, il Galaxy M33 si comporta abbastanza bene ritagliando oggetti e persone in modo molto corretto per creare uno sfondo completamente sfocato, avendo l'intensità della sfocatura in nostro potere. Questo è qualcosa che si può vedere nei test effettuati con un'ottima illuminazione in cui il font è completamente ritagliato nonostante abbia rilievi diversi e difficili . L'unico difetto rilevabile potrebbe essere al secondo piano, dove non rileva la profondità della sorgente, e nell'angolo in alto a destra che non ha finito di sfocare.

Modalità ritratto con fotocamera principale

Nel caso della modalità ritratto nella fotocamera frontale, vediamo in questo caso un buon trattamento del ritaglio delle persone e nonostante indossi occhiali da sole, è stato in grado di interpretarlo abbastanza bene. I colori sembrano essere un po' chiari sul lato destro del viso e sorprendentemente i capelli, che possono essere i più complicati, sono ben rispettati.

Modalità ritratto con la fotocamera frontale.

La verità è che la modalità notturna di questo dispositivo ci ha deluso, come si può vedere nel confronto che segue. In una scala buia con una potente fonte di luce sul retro, la verità è che il risultato è piuttosto scadente, poiché alleggerisce un po' l'illuminazione e soprattutto dà un tocco granuloso allo sfondo . Ecco perché non siamo nemmeno lontanamente di fronte a una buona modalità notturna, anche se per il prezzo del dispositivo non ci si poteva aspettare qualcosa di molto meglio.

Modalità notte disattivata (sinistra) | Modalità notte attivata (destra)

La cosa davvero curiosa che abbiamo potuto vedere è nella foto notturna che abbiamo scattato sulla strada stessa. Se vedete nell'immagine seguente, spicca una casa con un colore azzurro inesistente, noto come aberrazione cromatica. In quella posizione c'è solo una casa con una debole luce bianca che interpreta come blu. Questo è qualcosa che accade anche a destra dell'immagine, dove riappare questa illuminazione blu. La rimozione di questo illumina la scena in condizioni di scarsa illuminazione , anche se con un livello di dettaglio molto basso.

Modalità notturna attivata sulla fotocamera principale.

Se parliamo della fotocamera frontale in condizioni di scarsa illuminazione, vediamo che l'obiettivo non può fare molto, non offre pochi dettagli. Attivando la modalità notte con questa fotocamera , l'unica cosa che si ottiene è dare molta luce nel punto centrale , potendo allargare l'angolo per catturare più persone nell'immagine. Ma si perdono molti dettagli, potendo apprezzare una fotografia davvero sgranata sia in primo piano che sullo sfondo, cosa che non ci è piaciuta ottenendo un risultato davvero pessimo.

Selfie senza modalità notturna (a sinistra) | con modalità notte attivata (destra)

Insomma, si tratta di una fotocamera che non è la migliore sul mercato, poiché presenta alcune carenze, soprattutto quando si parla di fotografia in condizioni di scarsa illuminazione . Anche se, quando abbiamo buone condizioni di illuminazione, il colore è adeguato senza saturarlo e con una modalità ritratto che riceve un notevole vantaggio per poter scattare fotografie molto più professionali.

Samsung Galaxy M33 5G, l'opinione di Xataka Android

Dopo aver testato questo dispositivo per diversi giorni, possiamo dire che si tratta di un terminale per quelle persone che non cercano prestazioni ottimali . Se è vero che non è pensato per giocare ai videogiochi tutto il giorno, ma per le attività più frequenti che vengono svolte quotidianamente, è davvero consigliato.

Quello che sembra è che Samsung abbia voluto investire praticamente tutto nello schermo a 120 Hz . Perché in termini di autonomia, prestazioni o fotocamere non sono all'altezza del prezzo di 359 euro che rientra nella fascia media. Ecco perché non siamo di fronte a un cellulare che ci sembra molto equilibrato.