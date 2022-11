Oroscopo Paolo Fox domani 7 novembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Giove nel tuo segno (solare o ascendente) ha aumentato notevolmente il tuo slancio, iniziativa e fiducia in te stesso. Oggi assomiglia a Venere nella sua casa della creatività, privilegiando la sua unica espressione creativa, il lato bello, vanitoso, spontaneo e romantico. Facilità di esprimersi e di essere nello scambio con gli altri. Espressione ricca, spontanea e unica.

TORO

Venere, il tuo sovrano, è facilitato da Giove. Sei in una fase di valorizzazione della tua casa, famiglia, emozioni e/o vita personale e questa energia sta acquistando intensità oggi. La connessione con la tua forza spirituale, emotiva, psichica e sottile ti porta rinnovata energia per ridipingere il tuo spazio, delimitare il tuo spazio, vivere il piacere dell'intimità e valorizzare le tue radici.

GEMELLI

Oggi ti porta una grande espansività sociale e intellettuale. Cercherai obiettivi comuni, gioia e nuovi orizzonti insieme ad amici, gruppi, cause e ideali. È un piacere condividere le tue idee uniche e socializzare. Parlerà con un tono più amorevole, seducente, accogliente e aperto al contatto umano, a suo agio anche nello studio e nella ricerca.

CANCRO

Oggi ti porta una grande energia espansiva connessa al mondo materiale, alle finanze e alla carriera. Valuterai molto di più te stesso e il tuo valore come professionista. Buone opportunità di crescita in questo senso. Affidati a ciò che fai perché ora è più facile migliorare i tuoi guadagni. Abbiate il coraggio di esprimere di più le vostre idee ei vostri progetti professionali, sempre radicati nella vostra dignità e capacità.

LEONE

Venere nel tuo segno (solare o ascendente) aumenta notevolmente il tuo fascino, socialità, seduzione, empatia e autostima. Oggi fa un aspetto facilitato a Giove, esaltando notevolmente queste caratteristiche. Stai riponendo più fiducia in te stesso e nella tua capacità di valorizzarti. Vibrate amore e dovete distribuirlo generosamente.

VERGINE

Ora c'è un forte bisogno di risignificare le relazioni e gli scambi. Cerca di capire dove hai smesso di essere te stesso per il bene degli altri, cercando più sicurezza emotiva per affrontare gli altri. La trasformazione emotiva è molto facilitata qui. C'è anche bisogno di vivere uno scambio più affettivo e/o sessuale con qualità e significato.

BILANCIA

Venere, il tuo sovrano, è facilitato da Giove. Ciò facilita notevolmente la socialità e il contatto umano. Sei più connesso ai contatti sociali, ai gruppi e alle amicizie, che ti motivano più dolcezza, apertura, divertimento e gioia. Espansioni articolari semplificate. L'amore romantico qui assume un forte tono di avventura, espansione e libertà.

SCORPIONE

Per te c'è un forte senso di espansione legato al mondo del lavoro e dei materiali. I suoi intensi sforzi nel campo della routine, del servizio e del lavoro acquistano notorietà agli occhi del pubblico o di figure autorevoli. Il tuo senso del valore come professionista è accresciuto e facilitato. Cerca di progettare il meglio che hai da offrire al mondo e raccogli i frutti.

SAGITTARIO

Giove, il tuo sovrano, è in aspetto facilitato a Venere. Il suo amore per la vita, l'espansione, le nuove direzioni e la fede acquistano grande forza. Sarai in gioiosa comunione con la vita e riposerai più fiducia in te stesso e nel tuo potere creativo e personale. Amore libero ed espansivo. L'espressione della loro fede e visioni del mondo ottiene la personificazione nei loro atti, atteggiamenti ed espressioni personali.

CAPRICORNO

Oggi ti porta una grande espansione emotiva, affettiva e condivisa. Il bisogno di condivisione affettiva e/o sessuale acquista slancio, gioia e senso di avventura. Anche la tua generosità da condividere è alta. Sei più connesso con i tuoi bisogni emotivi, il che ti porta ad essere più empatico e aperto agli altri.

ACQUARIO

Ora sei più aperto alla socializzazione e all'esperienza dell'amore e dell'amicizia. Cerca di avere conversazioni oneste con il tuo partner e di essere reale nella tua vita sociale. Ci sono buone possibilità per riadattare i punti in comune e avere un'apertura reciproca. Anche un ottimo momento per condividere informazioni e studiare con gli altri.

PESCI (nati tra il 20/2 e il 20/3)

Giove, il tuo sovrano, è in aspetto facilitato a Venere. C'è una facile espansione materiale in atto per te. Stai lavorando per valorizzarti di più e credere di più nei tuoi talenti e questo ora si traduce in buoni contatti sul lavoro e possibilità di remunerazione e servizi. Cerca di svolgere il tuo mestiere con amore, gioia e creatività.