Oroscopo Branko domani 7 novembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Ora sei ben collegato al lavoro, alla routine, alla salute, ai metodi e al mondo materiale. Tuttavia, dovrai mettere in discussione i motivi per cui fai determinate cose. Quali sono i tuoi obiettivi, perché è importante? Ripensa al tuo cibo, alle tue abitudini e cerca di portare un po' più di leggerezza e flessibilità alla tua routine.

TORO

La tua mente è ora ben connessa con l'espressione creativa, unica e giocosa di te stesso. Tuttavia, c'è una domanda che viene dal lato più pragmatico e realistico, chiedendoti fino a che punto dovresti spendere o utilizzare le risorse. Cerca di bilanciare la tua vita materiale in modo che il tempo libero e il piacere siano espressi nella giusta misura.

GEMELLI

Mercurio, il tuo sovrano, è nel segno pragmatico della Vergine, offrendoti punti di vista più critici e realistici sulle tue emozioni, casa, famiglia e vita personale. Tuttavia, Pallade nel tuo segno (solare o ascendente) ti ricorda la saggezza dell'essere Gemelli, portando buonumore, leggerezza e buone risate a rompere con rigidità ed eccesso di formalità.

CANCRO

L'attuale posizione di Mercurio ti porta una grande stimolazione intellettuale e razionale. La tua mente è acuta, critica e realistica. Buon tempo per gli studi e la comunicazione. Tuttavia, Pallade transita nel tuo settore subconscio, ricordandoti di includere un po' più di sensibilità in questa visione razionale. Le conversazioni su argomenti psicologici, emotivi e/o spirituali saranno di grande valore in questo momento.

LEONE

La tua mente è molto concentrata su materiale, finanziario, talenti e possedimenti. C'è un pragmatismo e realismo nell'affrontare questo settore. Tuttavia, devi anche ascoltare la voce della saggezza che viene dai gruppi, dagli amici, dalle cause e dal collettivo. Sarà importante condividere parte di ciò che hai di valore. Scopri anche quali sono le innovazioni e le possibilità in relazione ai tuoi talenti e come migliorare.

VERGINE

Mercurio, il tuo sovrano, è nel tuo segno (solare o ascendente), rafforzando le tue caratteristiche naturali di realismo, routine, pragmatismo, senso critico e servizio.Sii più comunicativo e leggero nel modo in cui ti esprimi. Lo saprebbe nell'espressione che sceglie nel mondo esterno e nella sua immagine professionale.

BILANCIA

La tua mente ora sonda problemi subconsci, psicologici, emotivi e/o spirituali. Puoi essere un po' pragmatico in quest'area, tuttavia, devi avere la saggezza della fede, per avere più speranza per possibilità future e liberazione emotiva. Un po' più di ottimismo e fede ti farà bene, uscendo da rigide costruzioni psichiche.

SCORPIONE

La tua mente è focalizzata su amicizie, gruppi, vita sociale, cause, problemi collettivi, innovazioni e progresso. Tutto questo è molto importante ora, tuttavia, devi ascoltare la saggezza che viene dal tuo lato istintivo. Non è tutto oro quel che luccica e hai un fiuto naturale per vedere le persone nelle loro profondità. Ascolta il tuo istinto e permetti a te stesso di guardare oltre la superficie.

SAGITTARIO

C'è una forte attenzione in questo momento sulla tua carriera, sulla corretta esecuzione dei tuoi doveri e sulla comunicazione legata al lavoro. Tendi ad essere molto corretto e pragmatico in questo settore. Tuttavia, c'è la saggezza di ascoltare le altre persone e le loro opinioni, che può essere molto utile per non cadere nella rigidità. Altre persone possono contribuire molto per aumentare in modo flessibile le tue domande professionali.

CAPRICORNO

La tua mente è ora molto concentrata in termini di principi, regole, norme di condotta, visioni del mondo e credenze. Tuttavia, c'è un senso di saggezza che deriva dalla pratica, dalla vita quotidiana e dalla flessibilità della routine. Tutto questo ti aiuta ora ad essere meno rigido in termini di visione del mondo e credenze. Cerca di riflettere e meditare prima di trasformare qualcosa in una verità assoluta.

ACQUARIO

La tua mente è ora concentrata su problemi emotivi profondi, sondando le parti più oscure e difficili di te stesso e delle relazioni. Tuttavia, c'è la saggezza della leggerezza e della gioia, che ti chiede un po' più di chiarezza in questo processo. Non lasciare che sentimenti di gelosia, risentimento e simili ti allontanino dal tuo centro. Cerca la saggezza di essere te stesso e di andare oltre tali emozioni.

PESCI

Ora c'è una grande concentrazione mentale sulle relazioni, le collaborazioni, l'amore romantico e la vita sociale. Tendi qui ad essere più pragmatico e di routine in quest'area, tuttavia, c'è una forte saggezza che viene dall'interno, chiedendoti di avere una maggiore apertura emotiva nell'interazione con l'altro. Cerca di mostrare quello che provi, ma con buonumore, flessibilità e leggerezza.