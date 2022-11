Oroscopo Paolo Fox domani 7 novembre 2022: Le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO

La tua sicurezza emotiva oggi deriva dall'essere genuinamente te stesso. La necessità di esprimere la tua verità è aumentata. Anche il bisogno di romanticismo, avventura, feste o semplicemente di vivere il tuo bambino interiore. Fai attenzione, però, a non ferire chi ti circonda in questo processo. Guarisci te stesso sperimentando la piena creatività.

CAPRICORNO

La tua famiglia e la tua sfera emotiva sono mobilitate oggi. La tua identificazione con quell'aspetto della vita è molto più grande di quanto spesso riconosci. Avere trasparenza emotiva, ma senza dover ricorrere all'aggressività. Fluisci con le tue emozioni autentiche. Necessità di riconoscere sia l'individualità che la vulnerabilità e il bisogno di supporto.

ACQUARIO

La tua mente è completamente aperta a intuizioni e intuizioni. Il tuo bisogno di verbalizzare ciò che senti sarà molto alto. Consenti a te stesso di esprimere emozioni, ma entro limiti ragionevoli. Il suo scambio con chi lo circonda è più colorato dalla soggettività del solito. Verbalizza ciò che senti di aver bisogno per uscire. Comunicazione curativa.

PESCI

Il tuo potenziale di sicurezza nel mondo materiale e nelle tue conquiste è in aumento. Rimani fermo in quello che sei, nei tuoi valori e nel senso di convalida personale. Ottimo per intraprendere e materializzare i tuoi talenti con assertività. Guarire collegandosi e identificandosi con la realizzazione materiale. Sicurezza nello spettacolo nel mondo.