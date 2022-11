Oroscopo Branko domani 10 novembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Dovresti nutrire di più ora la creatività nella tua vita. Cerca di concederti più tempo per divertirti, correre rischi e avventurarti di più. Cerca il lato giocoso, lo sport e/o gli hobby. Il rapporto con i bambini può portarti molto conforto e routine. Lapidazione della propria espressione creativa, cercando di dare il meglio e il più bello di sé.

TORO

Il bisogno di nutrizione interna è ora alto. Sii più in contatto con le tue radici, le tue emozioni e ciò che ti nutre emotivamente e intimamente. Necessità di più routine domestica, pulizia e organizzazione della casa, ma tutto in modo creativo. Rendi il tuo ambiente più allegro, organizzato, creativo e felice. Organizzazione emotiva in aumento.

GEMELLI

Questo periodo ti porta la necessità di nutrirti attraverso buone conversazioni, informazioni produttive e contatti che portano notizie e possibilità. Concediti una pulizia e una lucidatura nel campo mentale, ripulendo gli eccessi e concentrandoti sull'essenziale. Cerca di pulire i tuoi ambienti e porta organizzazione e creatività.

CANCRO

Questo è un ottimo periodo per organizzare la tua vita finanziaria e materiale. Cerca di tagliare le tue spese e spese, organizzando e delimitando, ma senza perdere il senso di piacere e gioia che i piaceri materiali possono darti. Cibi deliziosi e anche nutrienti. Raccolto di bei momenti di piacere, pacificazione e rifacimento.

LEONE

Cerere entra nel tuo segno (solare o ascendente) e ti porta più bisogno di routine, cura materiale e nutrimento creativo di te stesso. Cerca di lucidare i tuoi bordi, esprimendo il meglio, ma bello e creativo in te stesso. Cerca dei modi per materializzare le tue visioni, portando gli impulsi della tua essenza nel tempo presente.

VERGINE

Questo periodo ti chiede di prenderti cura, lapidazione e nutrimento attraverso il contatto con i tuoi processi subconsci, psicologici, emotivi e/o spirituali. Tempo per riorganizzare in modo chiaro e oggettivo il tuo campo psichico e la salute mentale. Pratiche e routine come preghiere, meditazioni, yoga o processi terapeutici possono aiutarti molto in questa fase.

BILANCIA

Questo periodo richiede più nutrimento e cura per le tue amicizie, i tuoi gruppi e le tue cause. Cerca di nutrirti dal contatto umano, sostenendo e aiutando in modo creativo. Bello avere più routine con gli amici, su internet, nei movimenti collettivi o nelle cause di gruppo. Affilando i bordi nel modo in cui comunica, cercando più spontaneità.

SCORPIONE

Un momento propizio per tanto lavoro e raccolta di frutti nel lavoro e nella carriera. Cerca di esercitare il tuo mestiere con creatività e dando il meglio di te e della tua essenza. Lapidazione del modo di esercitare autorità e comando. Autorità di qualità femminile e nutriente. Taglia i margini in campo professionale, dando il meglio di te stesso e raccogliendo i frutti.

SAGITTARIO

Un momento propizio per nutrirsi della propria fede. Cerca di avere pratiche e routine che ti colleghino al divino. Anche in relazione alle opinioni politiche, sociali o accademiche, cerca di lavorare e di dare il meglio di te. Cerca di vivere al meglio queste situazioni, avendole come basi che ti sostengono e ti nutrono. Viaggi ed espansioni che arrivano anche con realismo e routine.

CAPRICORNO

Questo periodo ti chiede un nutrimento profondo dalla connessione con le tue emozioni profonde, Necessità di tagliare i bordi, chiarire e comprendere le motivazioni subconsce. Nutrizione che deriva anche dall'esperienza affettiva e/o sessuale che ha routine, sicurezza e creatività. Riciclaggio delle idealizzazioni, portando trasformazioni curative.

ACQUARIO

Momento che porta più routine, riciclo e lapidazione creativa nelle relazioni e nelle collaborazioni. Cerca di includere più degli altri nella tua routine. I compiti svolti insieme richiedono creatività, buona volontà e gioia. Tagli all'avanguardia nella partnership, portando più onestà e realismo all'interazione. Anche le esperienze sociali possono essere molto utili e redditizie.

PESCI

Questo periodo richiede più preparazione, routine, lavoro e assistenza sanitaria, ma il tutto in un tono creativo, gioioso e spontaneo. Porta il meglio di te nei tuoi sforzi quotidiani svolgendo i tuoi compiti in linea con la tua essenza. Cerca attività fisiche divertenti e giocose. Cibo che è sia creativo che sano.