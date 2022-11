Oroscopo Branko domani 10 novembre 2022: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO

Siete stati chiamati ad apportare cambiamenti relativi al campo materiale, alle routine, alle abitudini, alla salute e al lavoro. Oggi ti porta una maggiore introspezione e intuizione in modo da poter vedere ciò che non si adatta più in questo senso. Cerca di lasciar andare le vecchie abitudini che non sono allineate con la tua essenza. Fai tutto con più calma, evitando impulsi eccessivi.

CAPRICORNO

La vibrazione di oggi ti chiede di tornare di più in te stesso e di connetterti con la tua stessa essenza. Hai rivoluzionato questo settore della creatività e dell'espressione personale, cercando di essere più autentico e padrone di te stesso. Cerca oggi di ascoltare di più te stesso, sperimentando il tuo ritmo e il tuo tempo. Lascia andare anche ciò che non sei veramente te.

ACQUARIO

Oggi ti porta un grande bisogno di rivolgerti verso l'interno, ascoltando le tue emozioni e i tuoi bisogni reali. Ti chiede anche di guardare alle radici e alla vita familiare. Hai attraversato molte trasformazioni in questo settore e oggi sarai in grado di vedere meglio ciò di cui hai bisogno per lasciarti andare, connettendoti con ciò che è veramente importante e vero.

PESCI

Hai attraversato molte trasformazioni nel tuo campo mentale, intellettuale e comunicativo. Oggi questa motivazione è intensa, ma bisogna cercare calma, distacco e pazienza. È ora di lasciar andare le vecchie idee rigide, cercando di avere una mente davvero aperta alle possibilità. Cerca il silenzio quando il discorso non è produttivo o utile.