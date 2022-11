Oroscopo Branko domani 10 novembre 2022: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

Oggi ti porta la necessità di rivedere la tua vita professionale, le strutture, l'autorità e i rapporti con le autorità. Tutto questo passa attraverso molte trasformazioni nella tua vita ora. Prendi questo momento per vedere cosa non si adatta più e lascia andare questi vecchi aspetti, facendo presto spazio a nuove e migliori possibilità.

VERGINE

Attraversi un momento che ti sfida a cercare nuove possibilità, espandere e rompere le vecchie convinzioni limitanti. Oggi ti è più facile realizzare e lasciar andare questi vecchi schemi di credenze, chiedendoti di fluire con il processo e cercare dentro di te la realizzazione di ciò che conta davvero e ha valore. La fede che viene dall'interiorizzazione.

BILANCIA

Ora stai attraversando profonde trasformazioni emotivamente e nel modo in cui ti scambi con gli altri. Oggi ti chiede di riciclare vecchie emozioni logore e lasciar andare ciò che non è in linea con la tua vera felicità. Anche le vecchie strutture oppressive devono essere sacrificate o risignificate. Concediti uno scavo emotivo per guarire.

SCORPIONE

Oggi ti chiede di avere un po' più di distacco nelle relazioni, valorizzando ciò che è giusto nella giusta misura. Attraversi un periodo in cui stai rivoluzionando le tue relazioni e il modo in cui interagisci. Evita conflitti inutili e cerca sempre l'interiorizzazione prima di comunicare. Uno sguardo più affettivo, ma anche distaccato.