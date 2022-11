Oroscopo Branko domani 10 novembre 2022: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

Oggi ti chiede di rivedere e lasciar andare le questioni materiali e ciò a cui dai la priorità, cercando ciò che ha un valore reale per la tua vita e felicità. Un po' più di relax può aiutarti ad acquisire una nuova prospettiva. C'è un invito a innovare il tuo rapporto con il mondo materiale, ma devi anche lasciar andare i vecchi attaccamenti che non si adattano più.

TORO

La Luna Calante nel tuo segno (solare o ascendente) ti chiede un po' più di introspezione, calma, pace e saggezza. Cerca di rallentare e di entrare in contatto con le tue emozioni e sentimenti. Stai attraversando un periodo molto innovativo della tua vita, ma ora ti troverai anche di fronte a vecchie sfaccettature di te stesso che devi lasciar andare.

GEMELLI

Oggi devi lasciar andare alcuni vecchi problemi subconsci ed emotivi, specialmente quando si tratta del tuo senso di autostima, nutrimento e cura. Stai attraversando un periodo di rivoluzioni nel campo emotivo e spirituale, ma devi collaborare con il processo. Anche alcune collere e impulsi dovrebbero essere rilasciati delicatamente.

CANCRO

La Luna, il suo sovrano, continua a calare ed entra nel segno radicato del Toro. Devi imparare qui ad avere un ritmo più calmo, più interiorizzante e realistico. Soprattutto per quanto riguarda le amicizie, i gruppi, le cause sociali e planetarie, cercare di innovare, ma anche lasciare andare vecchi attaccamenti e schemi limitanti. Lavorare sulla propria vibrazione può essere di grande aiuto per la collettività in questo momento.