Oroscopo Branko domani 15 novembre 2022, le previsioni

ARIETE

Marte, il tuo sovrano, incontra Chirone nel tuo segno (solare o ascendente). Ora devi cercare di riadattare la tua energia, cercando di bilanciare difetti o eccessi nella tua forza e individualità. Ottieni una visione più ampia di te stesso e del tuo scopo nella vita. Non sempre tutto è secondo la volontà personale, ma la vita ci porta a ciò di cui abbiamo veramente bisogno per vivere.

TORO

La congiunzione di Marte e Chirone si verifica nel tuo settore soggettivo e subconscio. Puoi connetterti oggi con temi vecchi e dimenticati legati alla tua individualità e al senso dell'io. Anche con collere represse. Soprattutto le ferite legate al non poter essere se stessi, indipendenti e capaci devono essere sanate. La meditazione, l'energia e/o le pratiche spirituali possono aiutarti in questa guarigione ora.

GEMELLI

La congiunzione di Marte e Chirone si verifica nel vostro settore sociale e collettivo. Avrai bisogno di vedere la tua performance personale in una prospettiva più ampia, alternativa ea beneficio di molti. Evita discussioni o litigi inutili in gruppi, amicizie o nella vita virtuale. Ti viene ricordato che puoi e dovresti avere individualità nei confronti dei tuoi coetanei, ma devi anche usare la tua forza per contribuire alla collettività.

CANCRO

La congiunzione di Marte e Chirone si verifica nel tuo settore professionale. Devi affrontare il dolore legato alla mancanza o all'eccesso di autorità e indipendenza. Ricorda che hai molta energia e forza per affrontare le richieste del mondo, ma devi riconoscerlo. Le rabbie legate a figure autoritarie oa una figura materna richiedono guarigione. Evita di essere autoritario o sottomesso. Trova l'equilibrio nel modo in cui operi nel mondo.

LEONE

La congiunzione di Marte e Chirone ti mobilita con alcune ferite legate a principi, fede, progetti futuri, studi e/o viaggi. Potrebbe aver difeso punti di vista e visioni del mondo in modo intenso, ma anche aggressivo o impulsivo. Oppure potrebbe aver smesso di posizionarsi in quello che dovrebbe. In ogni caso, ora devi adattare il modo in cui difendi le tue idee, la tua fede e le tue convinzioni, avendo flessibilità e una visione più ampia e filosofica.

VERGINE

La congiunzione di Marte e Chirone si verifica nel tuo profondo settore emotivo. Devi affrontare emozioni profonde che sono state represse o ignorate. La rabbia non canalizzata, la sottomissione alla volontà degli altri e le questioni correlate richiedono una maggiore comprensione e integrazione. Anche ferite legate alla sessualità, al rifiuto e al potere. Consenti a te stesso trasformazioni reali e profonde ora.

BILANCIA

La congiunzione di Marte e Chirone avviene nel vostro settore di relazioni e partnership. Alcuni dolori qui possono essere mobilizzati e chiedere la guarigione. Se l'altro ha atteggiamenti aggressivi nei tuoi confronti, dovrai capire come avresti potuto essere permissivo o non prendere posizione. Oppure, se sei stato autoritario con l'altro, cerca di riflettere sui tuoi atteggiamenti. Necessità di guarigione nell'azione articolare e nella dinamica delle relazioni.

SCORPIONE

Marte, il tuo sovrano, incontra Chirone nel tuo settore materiale. Potresti ritenere che il carico di lavoro sia pesante ed eccessivo, il che ti chiede di cercare un maggiore equilibrio in questo senso. O al contrario, se non ti senti utile, ti chiede di uscire dalla stagnazione e fare qualcosa di utile. Dovresti anche essere consapevole degli eccessi a cui sono soggetti il ​​tuo corpo e la tua salute. Fai quello che puoi, ma soprattutto comprendi lo scopo delle tue azioni materiali.

SAGITTARIO

La congiunzione di Marte e Chirone si verifica nel tuo settore di potere personale, creatività ed espressione. Sei connesso con un senso di potere personale, creatività e delimitazione del tuo spazio. Tuttavia, gli eccessi o le carenze di questa energia devono essere risolti oggi. Evita il dramma, l'impulsività o l'orgoglio eccessivi. Connessione con la tua essenza e visione dei tuoi scopi superiori, cercando di agire di conseguenza.

CAPRICORNO

La congiunzione di Marte e Chirone si verifica nel tuo settore personale, emotivo e familiare. Potrebbe essere necessario elaborare un po' di rabbia repressa qui. Se c'è stato un annullamento dell'individualità per problemi familiari, ora è il momento di guarire. Se sei stato un tiranno anche nelle relazioni personali, devi anche considerare e cambiare. Riconoscimento delle emozioni personali e dello spazio stesso, ma consentendo la condivisione emotiva.

ACQUARIO

La congiunzione di Marte e Chirone si verifica nel tuo settore mentale e comunicativo. Sarà necessario essere attenti, perché se eri aggressivo nel tuo discorso, potresti sentire il dolore del processo. Idem se non ti sei posizionato prima dei tuoi coetanei. Cerca di capire come le parole siano fonte di potere o rovina, poiché sono vibrazioni che emettiamo in modo creativo.

PESCI

La congiunzione di Marte e Chirone si verifica nel tuo settore materiale, finanziario e di autostima. Se ritieni di non essere stato rispettato nel tuo spazio personale, un po' di rabbia può essere mobilitata, ma cerca una via di guarigione. Se eri troppo possessivo con i beni materiali, idem. Guarire dalla forza della tua autostima. Evita le spese impulsive e rafforza la tua capacità di gestire valori e ricchezza.