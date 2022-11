Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 17 novembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

I prossimi mesi ti porteranno una maggiore interiorizzazione e riflessione sulla tua responsabilità nei confronti della collettività. Rifletti sul tuo impegno con il sociale, umanitario ed ecologico. Le relazioni di amicizia devono essere ripensate e sottoposte a prove per essere affinate o addirittura finalizzate. Sappi anche come limitare il tempo che trascorri connesso e le vibrazioni del collettivo.

TORO

I prossimi mesi ti porteranno a riflettere sulla tua carriera e sulle tue ambizioni. Rivedi tutto, soprattutto quello che è legato all'alternativa, alle nuove tecnologie, ai media, a internet. Periodo favorevole per salvare la tua autorità, leadership e maturità. Rivedi cosa devi fare per possedere la tua vita. Revisione delle strutture consolidate, alla ricerca di ciò che deve essere rinnovato.

GEMELLI

I prossimi mesi ti mobiliteranno per rivedere la tua fede e i tuoi principi. Sarà necessario affinare le proprie convinzioni, portando maggiore libertà e consapevolezza collettiva. Cerca di rivedere gli obiettivi e gli obiettivi futuri, riprogrammando tutto ciò che è necessario. Impegno per visioni di vita e studi superiori. Dovrai cercare la tua struttura di fede, prima di tutto, dentro di te.

CANCRO

I prossimi mesi ti chiederanno di rivedere le tue emozioni profonde. Devi maturare ciò che senti e avere uno sguardo più freddo e obiettivo. Conosci i tuoi limiti sui valori comuni e quanto condividi con gli altri. Rivedi anche il tuo impegno a comprendere l'occulto e ciò che va oltre la superficie. Confini giusti per la condivisione e la sessualità.

LEONE

I prossimi mesi richiedono una revisione delle relazioni e delle partnership con maturità. Periodo tanto da rivedere impegni e rapporti lapidati con limiti. Conosci i tuoi limiti per quanto riguarda la vita sociale e/o romantica. Impara a scendere a compromessi con il tuo senso di correttezza ed equilibrio nella vita. Revisione di ciò che costruisce insieme ai partner e innamorati.

VERGINE

I prossimi mesi saranno un periodo di revisione dei lavori e dei servizi. Tempo di ristrutturare opere alternative e più indipendenti. Anche l'impegno a portare più conoscenze pratiche ai loro compiti. Anche la salute richiede impegno, serietà e disciplina, essendo un ottimo momento per un cambiamento impegnato.

BILANCIA

I prossimi mesi ti portano la necessità di rivedere il tuo impegno nei confronti di te stesso e del tuo percorso. Per quanto tu sia una persona di relazioni, dovrai dimostrare che puoi gestirlo da solo. Impegno a vivere in modo più creativo e possedere la propria vita. Limiti per bambini e ragazzi. Maturazione e salvataggio del potere personale.

SCORPIONE

I prossimi mesi ti portano la necessità di rivedere la tua vita personale, casa, famiglia e radici. Riordinare le forze per costruirsi la propria casa o comprendere il proprio spazio. Le esperienze familiari richiedono impegno e limiti. Sappi essere obiettivo in campo emotivo. Maturità, uscita dalla posizione infantile e crescita.

SAGITTARIO

I prossimi mesi ti portano la necessità di rivedere il tuo discorso e la tua comunicazione. Sappi quando stare zitto e, quando lo fai, fallo con autorità e maturità. Ripensare le direzioni negli studi. Fai anche scelte con più titolarità e maturità. Metti in discussione qualsiasi informazione e comunicazione, controllando le fonti e lucidando i bordi.

CAPRICORNO

I prossimi mesi ti portano la necessità di rivedere la tua vita finanziaria e materiale, rafforzando il tuo senso di realismo e lavoro che ti sono peculiari. Il tuo sovrano, Saturno, ti chiede più connessione interiore e più impegno per i tuoi valori personali. Salvando la sua capacità di generare valore, rigenerare e vivere i talenti. Concentrati sui valori in maturazione.

ACQUARIO

Saturno nel tuo segno (solare o ascendente) diventa retrogrado, portandoti una revisione di te stesso con realismo e senso di autorità. Affinerai di più, crescerai, maturerai i concetti di chi sei. Tutta la sua capacità di innovare e rivoluzionare ha bisogno di interiorizzazione e progettazione per concretizzarsi. Lucida i tuoi bordi e matura.

PESCI

I prossimi mesi ti chiedono di rivedere la tua energia spirituale ed emotiva. Il tuo impegno nei confronti della tua sensibilità, medianità ed energie sottili aumenta e richiede un tono più realistico. Anche un perfezionamento e un impegno nell'analizzare razionalmente i modelli subconsci, osservando seriamente i modelli emotivi e correggendoli.