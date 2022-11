Oroscopo Paolo Fox domani martedì 22 novembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Marte, il suo sovrano, entra in Pesci. Ora sarai molto più connesso con il tuo lato spirituale, la tua forza per superare qualsiasi richiesta energetica e per agire dietro le quinte. Buon momento per la meditazione attiva, l'uso della forza creativa e anche per comprendere ed elaborare i tuoi problemi emotivi e subconsci.

TORO

Questo periodo ti sarà molto favorevole per lottare per cause, progetti, gruppi, amici e persone bisognose. La tua compassione sarà grande e ti darà slancio per l'azione. Sforzi anche legati alla diffusione sui social e sui media, ma tanto per stimolare il desiderio e la fantasia. Sii in gruppo e con gli amici, ma sappi come stabilire bene la tua individualità.

GEMELLI

Stai entrando in un periodo di grande proattività nel campo della carriera. La tua sensibilità ti chiede azione e assertività per aprire nuove porte e assumere la tua autorità. Azione matura e sensibile nella leadership e nel lavoro. Se sei padre o madre, sentirai anche la sua azione più energica, ma senza perdere la sensibilità. È ora di prendere le redini della vita stessa.

CANCRO

Questo periodo ti porta un grande slancio per l'espansione e l'avventura. La tua sensibilità ti chiede di essere più ottimista, di cercare di allargare i tuoi orizzonti e di avere coraggio. La tua fede sarà intensa e ti porterà maggiore fiducia in te stesso e nelle tue capacità. Cerca di stabilire chiaramente i tuoi principi e agisci di conseguenza. Cerca viaggi e notizie.

LEONE

Questo periodo ti porta il bisogno di cambiamenti e di approfondimento emotivo. Ti ricordiamo che i cambiamenti possono essere molto utili. Cerca di agire secondo il tuo istinto e il tuo intuito. Favorita l'azione congiunta. Anche la tua energia sessuale aumenterà; cerca di incanalare questo in forza per trasformare la tua realtà. Azione magnetica potenziata.

VERGINE

Questo periodo restituisce molta energia alle relazioni e alle collaborazioni. Avrai maggiore iniziativa nel contatto con gli altri, usando la sensibilità. Le relazioni tendono ad acquisire un maggior tono di autonomia ed energia, e ci deve essere rispetto per le individualità. Azioni congiunte favorite. Riconoscimento e visione chiara di chi sono i partner.

BILANCIA

La tua forza e la tua energia ora si rivolgono al lavoro, alla routine, alle faccende domestiche e alla salute. Tutto ciò richiede che tu agisca con sensibilità. Avrai maggiore assertività e iniziativa per agire e portare a termine il lavoro. Le attività e le faccende di routine ottengono arie di risoluzione. Necessità di maggiore individualità nei rapporti di lavoro. Energia per prendersi cura del corpo e della salute, tenendo presente anche il lato energetico.

SCORPIONE

Marte, il suo sovrano, entra in Pesci. Ora sarai connesso alla tua forza ed espressione emotiva. Ti metterai più al centro della scena e agirai più in linea con la tua essenza. Ottimo per sport agonistici e attività sportive o ricreative. Lascia che il tuo bambino interiore giochi e diventi creativo. I romanzi tendono ad essere più intensi e frenetici.

SAGITTARIO

Questo periodo ti chiede più raccoglimento e ricerca interiore. La tua vita a casa e nell'intimità ora tende ad essere più attiva e agitata. Buono per riordinare la casa, rinnovare e anche essere più consapevoli delle proprie emozioni. Creazione di più spazio e individualità nel contesto familiare. Intensa azione magnetica e dietro le quinte.

CAPRICORNO

La tua mente sarà molto più attiva e veloce in questo periodo. Cerca di esprimere le tue idee e la tua individualità, ma senza perdere la sensibilità. Rapido flusso di idee e intuizioni. Bisogno di fare delle scelte ed essere più assertivi nelle decisioni. Bisogno di maggiore individualità nel rapporto con fratelli, parenti e/o vicini. Il potere delle parole è in aumento.

ACQUARIO

Questo periodo ti porta molta più spinta ed energia per guadagnare denaro, usare i tuoi talenti in qualcosa di produttivo e stabilire meglio il tuo senso di autostima. Usa la forza del magnetismo e della creatività per mobilitare cambiamenti materiali. Azione a favore del comfort e del piacere materiale. Attenzione all'impulsività nella spesa finanziaria, ma sappi che è in grado di moltiplicarsi.

PESCI

Marte entra nel tuo segno (solare o nascente). Questo sarà un periodo in cui sarai molto più consapevole della tua individualità e del tuo potere d'azione. L'uso del tuo magnetismo naturale sarà ancora più rafforzato. Cerca di tracciare il tuo percorso nella vita per te stesso e fallo con coraggio e sensibilità. Azione sostenuta da intuito e spiritualità.