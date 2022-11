Oroscopo Branko oggi martedì 15 novembre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

Marte, il tuo sovrano, incontra Chirone nel tuo segno (solare o ascendente). Ora devi cercare di riadattare la tua energia, cercando di bilanciare difetti o eccessi nella tua forza e individualità. Ottieni una visione più ampia di te stesso e del tuo scopo nella vita. Non sempre tutto è secondo la volontà personale, ma la vita ci porta a ciò di cui abbiamo veramente bisogno per vivere.

TORO

La congiunzione di Marte e Chirone si verifica nel tuo settore soggettivo e subconscio. Puoi connetterti oggi con temi vecchi e dimenticati legati alla tua individualità e al senso dell'io. Anche con collere represse. Soprattutto le ferite legate al non poter essere se stessi, indipendenti e capaci devono essere sanate. La meditazione, l'energia e/o le pratiche spirituali possono aiutarti in questa guarigione ora.

GEMELLI

La congiunzione di Marte e Chirone si verifica nel vostro settore sociale e collettivo. Avrai bisogno di vedere la tua performance personale in una prospettiva più ampia, alternativa ea beneficio di molti. Evita discussioni o litigi inutili in gruppi, amicizie o nella vita virtuale. Ti viene ricordato che puoi e dovresti avere individualità nei confronti dei tuoi coetanei, ma devi anche usare la tua forza per contribuire alla collettività.

CANCRO

La congiunzione di Marte e Chirone si verifica nel tuo settore professionale. Devi affrontare il dolore legato alla mancanza o all'eccesso di autorità e indipendenza. Ricorda che hai molta energia e forza per affrontare le richieste del mondo, ma devi riconoscerlo. Le rabbie legate a figure autoritarie oa una figura materna richiedono guarigione. Evita di essere autoritario o sottomesso. Trova l'equilibrio nel modo in cui operi nel mondo.

LEONE

La congiunzione di Marte e Chirone ti mobilita con alcune ferite legate a principi, fede, progetti futuri, studi e/o viaggi. Potrebbe aver difeso punti di vista e visioni del mondo in modo intenso, ma anche aggressivo o impulsivo. Oppure potrebbe aver smesso di posizionarsi in quello che dovrebbe. In ogni caso, ora devi adattare il modo in cui difendi le tue idee, la tua fede e le tue convinzioni, avendo flessibilità e una visione più ampia e filosofica.

VERGINE

La congiunzione di Marte e Chirone si verifica nel tuo profondo settore emotivo. Devi affrontare emozioni profonde che sono state represse o ignorate. La rabbia non canalizzata, la sottomissione alla volontà degli altri e le questioni correlate richiedono una maggiore comprensione e integrazione. Anche ferite legate alla sessualità, al rifiuto e al potere. Consenti a te stesso trasformazioni reali e profonde ora.

BILANCIA

Oroscopo di oggi: non lasciare che le complicazioni che soffrirai all'ultimo minuto oggi mettano fine ai tuoi piani. Organizzati con cura e avrai successo.Amore: le stelle sono a tuo favore durante il giorno. La tua sensualità romperà le barriere di quella persona che pensavi fosse irraggiungibile.Ricchezza: approfitta della giornata odierna per rivedere le tue finanze. Tenere aggiornati gli account è molto importante.Benessere: non sprecare il tuo tempo cercando una ragione o una spiegazione per gli eventi che devi vivere nella vita. Accettali e vai avanti.

SCORPIONE

Oroscopo di oggi: non lasciare che ti dicano cosa fare. Sei responsabile della tua vita, quindi da oggi prenditene cura. Amore: mantieni la calma quando sorgono discussioni, perché la tua brutale onestà può ritorcersi contro.Ricchezza: il buon passato economico che stai avendo può finire se non ti occupi delle tue spese. Sii più moderato quando acquisti. Benessere: se cambi lavoro o inizi nuovi progetti, devi accettare i rischi e i cambiamenti che ne derivano.

SAGITTARIO

Oroscopo di oggi: A volte, per evitare errori, è meglio non fare commenti sciocchi. Fai attenzione, la tua eloquenza può coinvolgerti in conflitti.Amore: il giorno in cui hai incontrato il tuo partner sapevi che un grande cambiamento avrebbe avuto luogo nella tua vita, ma non avresti mai immaginato quanto fosse profondo.Ricchezza: la tua situazione economica torna al suo corso normale. Con molta fatica sei riuscito a riprenderti, ma cerca di non cadere di nuovo.Benessere: non chiudere un occhio sui problemi familiari, non possono più essere ignorati. Meglio fare qualcosa prima che le cose peggiorino.

CAPRICORNO

Oroscopo di oggi: La tua capacità risolutiva farà parlare bene di te i tuoi superiori, ma anche i tuoi colleghi ti invidieranno. Stai attento. Amore: Sorprendi il tuo partner con tutta la tua esperienza nell'arte di amare. Di comune accordo emergeranno proposte audaci. Ricchezza: Hai sempre trovato una soluzione ai tuoi problemi. Non preoccuparti, questa volta lo troverai anche tu, non importa quanto costa.Benessere: potresti non sapere cosa vuoi, ma almeno sai cosa non vuoi. È meglio che tu chiarisca il tuo panorama.

ACQUARIO

Oroscopo di oggi: ti inviteranno a un incontro con gli amici. È una buona occasione per incontrare persone che non vedi da molto tempo. Amore: condividerai momenti di puro piacere e puro divertimento con il tuo partner. Niente disturberà questi momenti di felicità. Ricchezza: la tua ultima vacanza ha fatto sparire i tuoi risparmi. È un buon momento per iniziare a tagliare le spese e risparmiare. Benessere: se non fai sport o attività fisica, è meglio iniziare una dieta se non vuoi diventare obeso.

PESCI

Oroscopo di oggi: avrete finalmente la possibilità di trascorrere una giornata interamente dedicata al relax, costellata da qualche inconveniente. Amore: Giorno di ricongiungimenti familiari. Evita di trascinare il tuo partner in discussioni inutili nel letto familiare. Ricchezza: Prenditi un po' di tempo durante la giornata odierna per verificare lo stato delle tue finanze. Non lasciarti essereBenessere: tieni presente che non conosciamo mai completamente le persone che ci circondano. Devi essere più flessibile nei tuoi giudizi nei loro confronti.