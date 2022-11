Oroscopo Branko domani sabato 26 novembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

Bisogna lavorare sulle proprie emozioni, soprattutto per quanto riguarda le energie collettive. Saper avere uno sguardo più maturo, sobrio e razionale su questo settore. Saper trovare un equilibrio tra l'accoglienza e il porre limiti alle relazioni con le amicizie, i gruppi e le vibrazioni della comunità. Questo è il momento di fare un'analisi più fredda prima di abbracciare ideali o cause.

TORO

In questi giorni stai attraversando un bisogno di maturare le tue emozioni e cercare la tua autorità in modo più saggio, prenderti più cura di te stesso ed essere una solida base per te stesso e, di conseguenza, per gli altri. Le questioni lavorative richiedono uno sguardo professionale e un uso più oggettivo delle emozioni in questo senso. Lascia andare le situazioni che non hanno più senso.

GEMELLI

C'è bisogno di affinare le tue emozioni riguardo a credenze, religione, politica e anche i tuoi impulsi. Cerca la tua naturale capacità di analizzare e riflettere. Lascia andare anche la necessità di dimostrare il tuo punto di vista con il fuoco e il ferro. Matura il tuo punto di vista e questo ti aiuterà ad essere più te stesso, ma libero e autentico, ma con un tono leggero, razionale e una mente aperta.

CANCRO

Le tue emozioni sono profondamente influenzate dalla posizione della Luna, il tuo sovrano. Bisognerà però saper frenare, analizzare, digerire, razionalizzare e meditare. Lascia andare le vecchie emozioni tossiche. Attraversi un movimento di riciclaggio emotivo e devi assumerti questo impegno. Se necessario, cerca più introspezione per elaborare queste energie e liberarti.