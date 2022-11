Anticipazioni Uomini e Donne oggi 25 novembre 2022: ultime notizie Trono over e classico

Si sono spenti i riflettori sulla vita privata di Federica Aversano, un tempo corteggiatrice e poi rifiutata, nella fiction amorosa di Canale 5 Uomini e Donne. Tuttavia, i personaggi più popolari cambieranno. Per questo motivo, la settimana inizia all'insegna dei colpi di scena.

Uomini e Donne: cambiano i protagonisti del trono over. Chi esce e chi rientra nelle anticipazioni show dei sentimenti dal 21 al 25 novembre

I frequentatori abituali di Uomini e Donne sono sorpresi da un posto vacante nel campionato femminile questa settimana. La prima sorpresa svelata nelle anticipazioni è il posto vacante. Federica Aversano, che ha avuto diversi corteggiatori falliti in Matteo Ranieri e Alessandro Vicinanza, lascia dopo molto tempo. In questo caso, sarà seguita da vicino da Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che vogliono rafforzare ciò che stanno vivendo e renderanno la loro vita insieme sempre meno di dominio pubblico. Chi parte e chi torna è come nel caso di Biagio di Maro. Rientrando come cavaliere over, rivelerà ciò che è accaduto al di fuori del programma e ciò che cerca dalla trasmissione.

Il medico napoletano Nicola Sartori è un vedovo con tre figli che ama così tanto la mozzarella di bufala da fare dell'escavatore il suo altro lavoro. Oggi torna a casa dopo una breve storia con Isabella Ricci e si toglie qualche sassolino dalle scarpe anche se adora i suoi figli. È stato un membro importante dei Cavalieri di Uomini e Donne dal 1995 al 2013, periodo in cui ha frequentato Gemma Galgani e Sara Zilli e ha conosciuto Isabella.