Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 26 novembre al 2 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

Marte, il suo governatore, è congiunto a Venere e Plutone. Oggi devi trasformare profondamente il tuo senso dell'azione e l'autostima, specialmente nella tua carriera, proiezione professionale e uso dell'autorità. Cerca di liberarti dalle situazioni che ti opprimono, ma sappi come farlo con moderazione e maturità. La tua mente passa al setaccio della lapidazione e del realismo, chiedendoti una visione obiettiva.

TORO

Venere, il suo governatore, è congiunta a Marte e Plutone. Ti viene dato un forte impulso a superare le barriere e perseguire nuove possibilità. La tua mente ora sonda, in particolare, temi come la carriera e la proiezione nel mondo e devi assumerti la responsabilità in questo senso. C'è anche una forte messa in discussione di credenze, principi e fede che devono essere presi in considerazione.

GEMELLI

La tripla congiunzione di oggi vi porta profonde trasformazioni, soprattutto nella questione affettiva e sessuale. C'è un enorme potere creativo per te per vivere la tua sessualità e la capacità di dare e ricevere affetto più profondamente. Mercurio, il tuo sovrano, incontra Saturno e ti chiede di pensare in modo realistico ai tuoi principi e alle tue convinzioni.

CANCRO

La tripla congiunzione di oggi vi chiede di trasformare e approfondire le relazioni e le collaborazioni. Ci vorrà uno sguardo più maturo e stabilirà limiti giusti, senza eccessive soggettività. La congiunzione Mercurio e Saturno ti offre uno sguardo razionale alle emozioni, specialmente quelle delle esperienze congiunte. Vedere gli altri chiaramente e con un senso di equità.

LEONE

La tripla congiunzione di oggi vi porta molta energia di trasformazione per il settore del lavoro, dei servizi e della salute. Cerca di usare questa forza creativa per sfruttare le tue possibilità. Essere consapevoli delle sfide dei rapporti di lavoro. La congiunzione Mercurio e Saturno vi chiede una comunicazione matura con gli altri, che sappia avere giusti limiti nelle collaborazioni.

VERGINE

La tripla congiunzione di oggi ti porta un grande bisogno di trasformare l'uso del tuo potere personale. Sentirai che devi stabilire il tuo spazio, ma devi farlo con maturità e realismo. Mercurio, il suo sovrano, incontra Saturno e gli chiede maggiore organizzazione in termini di lavoro, routine e salute, oltre ad assumersi maggiori responsabilità in questo settore.

BILANCIA

Venere, il suo governatore, è congiunta a Marte e Plutone. Le tue energie emotive saranno molto intense in questo momento. Presta particolare attenzione alle relazioni familiari e intime, che potrebbero metterti alla prova. Sapersi relazionare, ma stabilendo i propri limiti e individualità con maturità. Mercurio e Saturno ti portano potere vocale personale e la necessità di assumerti la responsabilità di te stesso.

SCORPIONE

Plutone e Marte, i suoi governanti, sono congiunti e anche Venere partecipa. La tua energia mentale e comunicativa è molto intensa e deve essere trasformata. Fai attenzione a non essere aggressivo nel parlare, ma sappi come esprimere il tuo valore e i tuoi giusti limiti. La congiunzione Mercurio e Saturno ti chiede maturità emotiva. Affronta le tue basi con realismo e ragione.

SAGITTARIO

La tripla congiunzione di oggi ti porta un profondo bisogno di rimodellare il tuo senso di autostima e il modo in cui agisci nei suoi confronti. C'è una grande energia per mobilitare le possibilità materiali, ma devi lasciare andare ciò che non ti serve più. La congiunzione Mercurio e Saturno vi chiede più disciplina mentale, che sappia mettere a tacere la mente quando serve e agire realisticamente.

CAPRICORNO

La tripla congiunzione nel tuo segno (solare o nascente) ti porta molte energie creative e trasformative. La tua volontà potrebbe esplodere, ma ricorda di usare il tuo naturale realismo, autorità e disciplina a questo proposito. La congiunzione di Mercurio e Saturno ti offre la capacità di riflettere e organizzare la tua autostima e le tue finanze.

ACQUARIO

La tripla congiunzione di oggi mobilita notevolmente le tue forze inconsce. Cerca riflessione, analisi e/o meditazione prima di agire d'impulso. Questo forte magnetismo può essere canalizzato molto bene per farti progredire e migliorare te stesso. La congiunzione di Mercurio e Saturno nel vostro segno vi porta maturità, lapidazione delle idee e la necessità di assumervi la responsabilità delle vostre scelte.

PESCI

La tripla congiunzione di oggi mobilita molto le vostre forze a favore di questioni collettive. Ma dovrai rivedere la tua azione e il senso del valore e della giustizia. Amicizie e gruppi avranno un tono trasformativo. La congiunzione Mercurio e Saturno rafforza il tuo impegno nell'analisi dei tuoi problemi subconsci e spirituali. Cerca obiettività e ragione a questo proposito.