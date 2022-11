Oroscopo Branko oggi martedì 22 novembre 2022, le previsioni segno per segno al TOP

ARIETE

La tua connessione affettiva con gli altri è aumentata, portandoti a cercare uno scambio affettivo e sociale. Usa equilibrio e diplomazia per vivere le emozioni nel campo delle relazioni. Le tue emozioni sull'amore romantico possono essere intense, ma richiedono anche equilibrio e diplomazia nel trattare con l'altro. Oroscopo di oggi: la tua salute subirà una svolta improvvisa oggi. Assicurati di prendere precauzioni in modo che non peggiori. Amore: Durante la giornata di oggi riceverai alcune richieste dal tuo partner. Cerca di prestarci attenzione o arriveranno problemi.Ricchezza: la tua arroganza e ipocrisia sta causando il sospetto di tutto il tuo ambiente di lavoro. Cerca di cambiare i tuoi atteggiamenti. Benessere: ricorda che ogni persona è un mondo e che non puoi mai conoscere completamente qualcuno. Mantieni sempre una distanza di sicurezza.

TORO

La tua connessione emotiva con il tuo lavoro e il mondo fisico è piena, chiedendoti spirito di servizio e lavoro. Anche un buon momento per prendersi cura della salute e del cibo alla ricerca dell'equilibrio. La tua forza lavoro aumenterà e ti porterà sicurezza emotiva. Cerca di essere utile e lavora nel miglior modo possibile. Oroscopo di oggi: inizierai a vedere miglioramenti nel tuo stato di salute in peggioramento. Anche così, non smettere di fare il necessario riposo.Amore: lascia che le cicatrici degli amori passati si chiudano finalmente, prima di iniziare una nuova storia d'amore. Non abbiate fretta.Ricchezza: devi ricorrere a tutta la pazienza che hai oggi. Non lasciarti trasportare dalla furia momentanea. Benessere: è importante capire che fai parte di una società e che i bisogni degli altri dovrebbero essere importanti quanto i tuoi.

GEMELLI

La tua espressione emotiva è accresciuta e piena, ma senza perdere la tua naturale leggerezza e razionalità. Sappi esprimere ciò che senti con correttezza, equilibrio, saggezza e calma. Propria espressione più vera. Intenso e accogliente anche il rapporto con i bambini. Radicare te stesso e la tua creatività.Oroscopo di oggi: non potrai più ignorare certe situazioni. Oggi presenterà l'occasione irripetibile per risolverli. Amore: pensa attentamente alle tue parole prima di parlare con il tuo partner. Se ferisci i loro sentimenti, non sarà possibile tornare indietro.Ricchezza: Troverai la motivazione di cui avevi bisogno per poter continuare a considerare il tuo lavoro come una sfida quotidiana. Benessere: devi imparare a essere più tollerante nei confronti degli errori delle persone intorno a te. Non puoi sempre pretendere dagli altri ciò che pretendi da te stesso.

CANCRO

La Luna, la tua reggente, ti porta in connessione con le tue emozioni, radici, famiglia e sensibilità. Saranno emozioni intense, ma chiedono anche equilibrio per poter vivere in questa sfera con serenità. Il tuo righello è pieno nel tuo settore più naturale, quindi questo è un buon momento per esprimere il meglio delle tue qualità cancerose.Oroscopo di oggi: Il tuo carattere socievole e simpatico ti darà l'opportunità di partecipare agli eventi. Tutti vogliono averti nella loro cerchia sociale.Amore: il tuo partner farà l'impossibile per salvare questa relazione, ma sei tu che non vuoi continuare così. Sii onesto e diglielo. Ricchezza: hai sempre avuto il supporto di colleghi o amici, ma questa volta avrai bisogno di aiuto e tutti saranno molto impegnati. non disperate Benessere: la tua mente è ora il tuo principale nemico. Non lasciare che i tuoi pensieri condizionino le tue azioni, apriti a nuove idee.

LEONE

Sarai più sensibile nel regno mentale e nelle idee, oltre a un'intuizione acuta. Cerca di avere uno sguardo equilibrato su ciò che ti circonda, essendo meno reattivo e più obiettivo. Quando parli, dì cose davvero utili e utili, usando il tuo senso di accoglienza e conciliazione. La tua forte intuizione ti servirà bene oggi. Oroscopo di oggi: Sarete più seri e distanti nelle vostre relazioni, cosa rara per voi che siete abituati a fare amicizia in ogni luogo. Amore: in questa nuova relazione dovresti andare piano anche se l'ansia ti dice il contrario. Passo dopo passo è la chiave.Ricchezza: dovresti prestare maggiore attenzione ai dettagli. Tralasci sempre le sciocchezze, ma è lì che nascono gli errori. Benessere: Pensi di poterti occupare di tutto e di tutti, ma il tempo e la volontà non bastano. Riconosci i tuoi limiti e agisci di conseguenza.

VERGINE

La vita ti offre il pieno potenziale con valori e beni materiali. Vivi la vita materiale con piacere e consegna. Cerca il sensoriale e il piacevole, poiché l'energia della Luna Piena amplifica i tuoi sensi. Abbi la saggezza di usare le tue risorse con equilibrio e giustizia. Cerca la saggezza e la forza del piacere e della sensualità.Oroscopo di oggi: Le pressioni degli altri vi faranno perdere facilmente la calma e la diplomazia che vi caratterizza si trasformerà in rabbia. Amore: nelle questioni di cuore, questa volta fai ciò che detta la tua mente. Riconsiderare le qualità del tuo partner è una buona opzione. Ricchezza: i dettagli non ti sfuggono. Vivi in ​​attesa di tutto ciò che accade e che ti dà un vantaggio sui tuoi concorrenti. Benessere: non lasciare che nessuno ti dica cosa dovresti fare riguardo alla tua situazione lavorativa. Sei una persona responsabile e sai cosa aspettarti.

BILANCIA

La Luna Piena nel vostro segno (solare o nascente) vi porta in pieno il potenziale emotivo, soggettivo ed affettivo, sarete più ricettivi ad accogliere le persone, donando con generosità. C'è anche una forte connessione con se stessi, un senso di nostalgia e soggettività. Approfitta di questa Luna per permetterti di vivere il tuo lato più affettuoso e arreso.

SCORPIONE

Le questioni subconsce sono mobilitate ora e intensamente, ma il tono della Bilancia richiede ponderazione, equilibrio e razionalità. Comprendi meglio le motivazioni del tuo subconscio per curarle. Il tuo bisogno di raccoglimento e spiritualità è molto aumentato, prenditi del tempo per te stesso, cercando meditazione e fluidità.

SAGITTARIO

La tua connessione emotiva con gruppi e cause collettive è alta, oltre a un alto tono di soggettività in questa sfera della vita. Molte volte, a causa del tuo ottimismo, tendi a impegnarti e relazionarti e ora questo è ancora più forte. Cerca di essere socievole e accogli gruppi e cause, ma usa razionalità e diplomazia nel processo.

CAPRICORNO

La tua connessione emotiva con il tuo lavoro è alta e piena, dandoti sicurezza nell'adempiere ai tuoi obblighi. Il suo magnetismo fa vibrare la popolarità presso il pubblico e le figure autoritarie. La tua forza per lavorare e perseguire le tue ambizioni è altissima, quindi approfitta di questo momento per dedicarti al tuo cammino nel mondo.

ACQUARIO

La tua connessione emotiva con i tuoi principi, convinzioni e desideri è alta, emotiva e intensa. Tuttavia, ricorda l'imparzialità, l'equilibrio e il senso di giustizia della vibrazione della Bilancia. Sappi come avere più imparzialità nella tua visione del mondo. Anche il tuo bisogno emotivo di libertà è alto. Concediti, per quanto possibile, qualcosa di nuovo ed espansivo.

PESCI

La tua connessione emotiva con un profondo scambio affettivo è ai massimi storici. Avrai un forte bisogno emotivo di profondi scambi affettivi e/o sessuali, ma non dimenticare l'equilibrio della vibrazione della Bilancia. Capire cosa dà piacere all'altro ti porterà anche sicurezza emotiva. Visualizza le tue emozioni profonde con considerazione e razionalità.